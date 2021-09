Criptomoedas disparam com alta do mercado e superam performance do bitcoin

O mercado de criptoativos está acompanhando o movimento de outros mercados globais nesta quinta-feira, 23, um dia após o FED anunciar que as políticas monetárias norte-americanas se tornarão muito mais rigorosas.

Enquanto o bitcoin e o ether são negociados em alta de 1% nas últimas 24 horas, outras criptomoedas como ADA, SOL e LUNA tiveram altas entre 6 e 25%.

AVAX, o token nativo da blockchain Avalanche, bateu recordes com altas de 24% que fizeram com que seus preços chegassem à 79,58, de acordo com dados da Messari.

As chamadas altcoins tiveram uma performance melhor que a do bitcoin neste último movimento de alta, mas que também sofreram quedas ainda maiores durante o aumento do volume de vendas do início da semana. Essa alta volatilidade nos preços destaca o status do bitcoin como porto seguro do mercado, principalmente levando em consideração o fato da criptomoeda ser a mais consolidada e possuir a maior capitalização de mercado entre os criptoativos. O preço da criptomoeda é muito mais estável do que a maioria das altcoins.

A alta volatilidade presente em moedas menos conhecidas faz com que elas se tornem, de certa forma, um investimento mais arriscado, portanto, elas tendem a cair ou subir mais do que o bitcoin, dependendo do movimento do mercado”, afirmou Mati Greenspan, CEO da Quantum Economics.

Os mini-contratos futuros do S&P 500 também estão positivos, com altas de 0,5%.

O FED afirmou na última quarta-feira, 22, que irá preparar o terreno para encerrar parte do programa de estímulo financeiro que foi fornecido nos EUA durante a pandemia.

O presidente do FED, Jerome Powell, também afirmou que o programa de flexibilização quantitativa (QE) provavelmente será implementado até meados de 2022. Atualmente, o ambiente de juros baixos e QE nos EUA colabora para o apelo do bitcoin como uma proteção contra a inflação, de acordo com Matthew Lam, analista de pesquisa na Aspen Digital.

“Nós acreditamos que o bitcoin continua a ganhar apelo institucional como um ativo de proteção e o fim da QE no próximo ano provavelmente não será um fator importante para elevar os preços do bitcoin”, afirmou Lam.

