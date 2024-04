"Criptomoedas de IA" disparam quase 80% e atraem investidores após halving do bitcoin

As criptomoedas de inteligência artificial (IA) registraram um aumento de 22% de capitalização de mercado nos últimos sete dias na esteira de uma recuperação do mercado cripto impulsionada pelo halving do bitcoin, que foi concluído na última sexta-feira, 19, e concentrou a atenção dos investidores nos últimos dias.

A maior criptomoeda do mercado valorizou 7% em uma semana, recuperando parte das perdas da correção que assolou o mercado de criptomoedas diante de cenários geopolíticos e macroeconômicos turbulentos logo antes da ocorrência do halving, evento que reduz pela metade a taxa de emissão do criptoativo.

No entanto, no mesmo período, as criptomoedas ligadas a projetos de inteligência artificial entregaram ganhos de até 78%, de acordo com dados da empresa de pesquisa de mercado Santiment divulgados em uma publicação no X, antigo Twitter, na última terça-feira, 23.

Os tokens de IA performaram acima da média do mercado ao longo de 2023, impulsionados pelo hype causado pelo lançamento do ChatGPT da OpenAI. A tendência de alta se manteve este ano, porém com valorizações menos expressivas à medida que o capital especulativo foi rotacionado para outras narrativas em evidência, como RWA (ativos do mundo real), derivativos de staking líquido e, principalmente, as criptomoedas meme.

Agora, a inteligência artificial parece estar voltando a ganhar a atenção dos investidores de criptomoedas, especialmente daqueles mais propensos ao risco, como destacou a Santiment.

"É sempre aconselhável fazer sua própria pesquisa antes de investir em tais projetos, porém, com o setor observando avanços que estão sendo apoiados pela especulação de investidores que desejam se expor à inteligência artificial, há mérito em analisar projetos de criptomoedas que se enquadram particularmente nessa categoria", diz a empresa.

Entre as 100 principais criptomoedas de IA, apenas 14 registraram performance negativa nos últimos sete dias, de acordo com os dados da Santiment. Os tokens dos projetos Openfabric AI (OFN), Forta (FORT), Aleph.im (ALEPH), Akash Network (AKT) e Arkham Intelligence (ARKM) foram os maiores ganhadores no período, com altas de 78%, 68%, 64%, 49% e 47%, respectivamente.

Um boletim da empresa Blockworks Research também publicado na última terça-feira destacou o potencial de crescimento do setor de inteligência artificial devido à escassez e à centralização de recursos computacionais, o que favorece as big techs e provedores de nuvem diante de uma "demanda insaciável por aceleradores de IA".

A Blockworks Research afirma que as criptomoedas estão bem posicionadas para agregar valor real a um mercado cuja demanda tende a se manter crescente.

O boletim destaca como a própria Akash Network, a Render (RNDR) e a io.net, que ainda não tem um token próprio lançado, podem se tornar destaques do nicho de infraestrutura descentralizada para computação, uma vez que combinam duas narrativas poderosas do atual ciclo de alta das criptomoedas: IA e Redes de Infraestrutura Física Descentralizadas (DePin).

Enquanto isso, a fusão das criptomoedas dos projetos SingularityNet (AGIX), Fet.AI (FET) e Ocean Protocol (OCEAN) foi aprovada pelos detentores dos tokens dos três projetos de IA aplicada à tecnologia blockchain.

O novo protocolo será nomeado Artificial Superintelligence Alliance (ASI) e terá a "missão de criar uma infraestrutura descentralizada de IA em larga escala, garantindo práticas éticas e confiáveis”, conforme declarou Humayun Sheikh, presidente da ASI e CEO da Fetch.ai.