Criptomoedas avançam entre os investimentos mais procurados do Brasil

Os investidores brasileiros são cautelosos e preferem investimentos considerados mais seguros, porém demonstram mais apetite ao risco por meio de aportes em fundos multimercados, ações e criptomoedas. Foi o que revelou esta semana um levantamento da plataforma Yubb.

De acordo com os dados de janeiro do aplicativo de busca de investimento, divulgados pelo Valor, apesar dos últimos cortes na taxa Selic pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, a taxa anual de 11,25% ao ano ainda representa um catalisador para a preferência dos investidores nacionais por produtos de renda fixa.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

A postura mais conservadora, revelou o Yubb, foi ratificada pela liderança dos Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), seguidos pelos títulos do Tesouro Direto, que subiram da terceira para segunda colocação.

Porém, o levantamento da plataforma apontou uma sequência de investimentos considerados de perfil mais arrojado. Isso porque os fundos multimercados saíram da quinta para terceira colocação entre dezembro e janeiro.

As criptomoedas já participam dessa terceira colocação porque os produtos multimercados podem englobar ativos considerados de risco, como as criptomoedas, combinados com investimentos mais conservadores, como CDB e títulos do Tesouro Direto.

Completavam o Top 10 dos ativos mais procurados em janeiro através do Yubb as Letras de Câmbio (LCs) e os Recibos de Depósito Bancário (RDBs), que caíram da quarta para sétima colocação entre o final de 2023 e o início de 2024, e os fundos imobiliários (FIIs) e debêntures, que se mantiveram na nona e décima posição, respectivamente.

O comportamento apontado pelo Yubb pode estar relacionado com dados do provedor de software de impostos sobre criptomoedas CoinLedge revelando que investidores de criptomoedas lucraram US$ 887 em média em 2023.

