Criptomoedas operam em alta, com Ethereum e dogecoin em destaque

O mercado de criptomoedas opera em alta nesta terça-feira, 4, apoiado nas expectativas dos investidores antes da próxima atualização do blockchain Ethereum, a Shanghai, e com recuperação após perdas na segunda-feira, 3, em meio a boatos sobre uma possível prisão do CEO da maior exchange do setor, a Binance, que acabaram não se confirmando.

De acordo com dados da plataforma CoinGecko, o mercado cripto acumula uma valorização de 1,7% nas últimas 24 horas. O bitcoin, maior ativo do setor, tem leve alta, de 0,3%, no mesmo período, cotado a US$ 28.292. O valor total do setor segue acima dos US$ 1 trilhão.

Um dos destaques nesta terça-feira é o ether, criptomoeda nativa do blockchain Ethereum. Ele acumula uma valorização de 3,7% nas últimas 24 horas, cotado a US$ 1.875. Além dele, outras criptos ligadas ao projeto e à atualização Shanghai, caso do lidoDAO e do lido staked ether, também estão entre as maiores altas do dia.

A atualização está prevista para ocorrer no próximo dia 12 de abril, e vai permitir que os ethers depositados no blockchain - uma modalidade conhecida como staking - possam ser sacados pelos validadores da rede. Segundo analistas, o período anterior à atualização deve ser de volatilidade para o ether, mas a mudança tende a fortalecer a Ethereum e projetos de staking, como o Lido, no médio e longo prazo.

Outro destaque no mercado é o dogecoin. A criptomoeda meme movimentou o setor na última segunda-feira, depois do bilionário Elon Musk substituir o símbolo do Twitter pelo logo da cripto, ligada ao meme Doge. Em 24 horas, ela acumulou uma valorização de 26,4%, e agora tem um movimento de leve correção, cotada a US$ 0,0987.

A mudança foi mais um capítulo da série de ações de Musk em prol do projeto, publicamente elogiado por ele em diversas ocasiões. O bilionário enfrenta no momento um processo bilionário em que é acusado de criar um esquema de pirâmide em torno do dogecoin, o promovendo ilegalmente. Entretanto, os investidores seguem otimistas de que o ativo poderá se tornar uma moeda digital oficial da rede social, aumentando sua base de usuários.

Alta do bitcoin

Considerando o desempenho no primeiro trimestre de 2023, o bitcoin segue como grande destaque. A criptomoeda subiu mais de 60% e teve o melhor desempenho trimestral em dois anos, puxando a valorização de todo o mercado. Para especialistas, a valorização está ligada à mudança de perspectiva do mercado quanto ao ciclo de alta de juros nos Estados Unidos.

Os investidores passaram a projetar uma postura mais branda do Federal Reserve — reforçada após as recentes falências bancárias —, com altas menores e possíveis cortes já no segundo semestre. O cenário favorece ativos considerados mais arriscados, caso das criptos, já que torna a renda fixa americana menos atrativa e reduz temores sobre uma possível recessão na maior economia do mundo. Além disso, outros analistas apontam mais motivos que podem estar ajudando o mercado cripto.

Especificamente no caso do bitcoin, especialistas acreditam que a crise no sistema bancário reforça a tese da criptomoeda, que surgiu como uma alternativa descentralizada no sistema financeiro, e por isso está atraindo investidores. Outros apontam uma possível mudança de visão no mercado, com a ideia de que o bitcoin seria um "ouro digital" ganhando mais adeptos.

