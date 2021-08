Criptomoeda USDC será 100% lastreada por dinheiro e títulos do tesouro

A stablecoin USDC será 100% lastreada por dinheiro e títulos do tesouro americano até setembro, anunciou a Circle, desenvolvedora da criptomoeda.

No mês passado, a Circle revelou que apenas 61% dos tokens emitidos eram lastreados por “dinheiro e seus equivalentes”, se referindo aos fundos do mercado monetário. Os outros 39%, segundo a empresa, consistem em 13% de Yankee Certificates of Deposit (CDs) emitidos por bancos fora dos Estados Unidos, 12% do Tesouro Americano, 9% de notas promissórias sem garantia, emitidas por bancos estrangeiros, e o restante de títulos municipais e corporativos.

O certificado a ser publicado pela Circle em setembro irá demonstrar que todas as reservas de USDC são lastreadas por dinheiro e títulos do tesouro americano de curto prazo, segundo anúncio da companhia no último domingo, 22.

Em julho, a Circle revelou planos de realizar um IPO e se tornar uma companhia de capital aberto, em uma negociação que avaliaria a Circle em 4,5 bilhões de dólares.

No começo do mês, a Circle anunciou seu desejo de se tornar um “banco de criptomoedas com alcance nacional”, operando sob a supervisão do Federal Reserve (Fed), do Escritório de Controladoria da Moeda (OCC) e da Corporação Federal de Seguros de Depósito (FDIC), importantes órgãos do governo norte-americano.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk

