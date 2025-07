Criptomoeda toncoin cai mais de 5% após Emirados Árabes Unidos negar parceria

A criptomoeda toncoin é um dos destaques negativos do mercado nesta segunda-feira, 7, registrando a segunda maior perda diária entre as 100 maiores criptos do mercado. O movimento acontece após uma iniciativa de recompensa para seus investidores ser negada pelo governo dos Emirados Árabes Unidos.

No último domingo, 6, o CEO da Fundação Ton, Max Crown, fez uma publicação no X, antigo Twitter, em que disse que a organização estava lançando uma "iniciativa inédita" que oferecia uma chance de obter uma cidadania temporária nos Emirados Árabes por dez anos.

Para concorrer ao visto, os investidores precisariam realizar o staking — um bloqueio de ativos na rede blockchain — de US$ 100 mil em unidades da toncoin por três anos, pagar uma taxa de US$ 35 mil e depois desbloquear os fundos depositados na rede após o período de três anos.

Crown disse que a iniciativa "não se trata apenas de vistos, mas sim de abrir portas para oportunidades reais por meio das criptomoedas. Um grande obrigado aos nossos parceiros nos Emirados Árabes Unidos pela visão, apoio e confiança".

O anúncio foi bem-recebido no mercado e a toncoin chegou a registrar valorização. Horas depois, porém, ela devolveu parte dos ganhos após o governo dos Emirados Árabes Unidos esclarecer que não tinha nenhum tipo de ligação oficial com o projeto. Atualmente, a queda acumulada é de 5,4%.

Em um comunicado conjunto, autoridades do país negaram os "rumores circulando em alguns sites e plataformas de redes sociais que afirmam que os Emirados Árabes Unidos estariam concedendo vistos para investidores de moedas digitais". Elas destacaram que a Fundação Ton "não possui licença ou é regulada" pelo país.

Horas depois do comunicado, Crown fez uma nova publicação no X em que explicou que o projeto é uma parceria com uma empresa privada e não é apoiado pelo governo. "Nosso objetivo é explorar como a infraestrutura de blockchain pode um dia dar suporte a processos do mundo real, como de residência, de forma transparente e seguindo as leis".

"Esta foi nossa primeira tentativa de mostrar um novo caso de uso ao fazer o staking das suas unidades da toncoin e reconhecemos que essa visão ainda está em estágios iniciais. Nada é garantido", destacou. Ele explicou ainda que qualquer concessão de cidadania precisará ser analisada e aprovada pelo governo.

