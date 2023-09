Criptomoeda de plataforma de NFTs dispara mais de 20% após listagem em corretora

A criptomoeda IMX se tornou um dos ativos de maior destaque no mercado nesta semana. Em menos de 24 horas, o token chegou a ter ganhos acima dos 35%, após ser listado em uma corretora da Coreia do Sul. Atualmente, ele acumula alta de 22,1% nas últimas 24 horas, cotado a US$ 0,66, segundo dados do CoinGecko.

Dados divulgados por plataformas de monitoramento de mercado apontam que a disparada do ativo coincidiu com o seu lançamento na Upbit, uma das principais corretoras do mercado. Com a disponibilização de um par de negociação de IMX e o won sul-coreano, a compra da cripto ficou facilitada.

Entre a última quarta-feira, 20, e a última quinta-feira, 21, os investidores sul-coreanos foram responsáveis por quase 20% de toda a atividade global envolvendo a criptomoeda. No período, o ativo registrou um volume de negociação significativo de US$ 556 milhões.

Ao todo, carteiras digitais ligadas à Upbit acumularam um total de US$ 9,27 milhões, ou 12,53 milhões de unidades de IMX. Ao todo, a corretora possui agora um total de 21 milhões de unidades do token. Além disso, o grande volume de negociação também mobilizou investidores mais antigos, que venderam investimentos e realizaram lucros.

Interesse de investidores

No total, cerca de US$ 3,2 milhões em IMX foram vendidos no mesmo período. Por isso, os ganhos da criptomoeda tiveram uma leve queda nas últimas horas. Mesmo assim, ela ainda acumula uma valorização de 32,1% nos últimos sete dias, mostrando esse fluxo favorável.

Além das movimentações no mercado à vista, as negociações de preços futuros da IMX também cresceram nesse período. O número de posições ativas ou abertas ligadas ao token disparam 400% nas últimas horas, atingindo um recorde de US$ 80 milhões e também representando a atração de mais investidores.

A IMX é a criptomoeda nativa da plataforma de negociação de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) ImmutableX. A valorização ocorre mesmo em um cenário mais adverso para o mercado de colecionáveis digitais, que teve uma forte desvalorização e perda de interesse entre compradores.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok