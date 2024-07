Criptomoeda meme de Joe Biden despenca mais de 95% enquanto mercado especula troca de candidatos

Apesar do presidente Joe Biden insistir que vai continuar com sua candidatura à reeleição para a Presidência dos Estados Unidos, investidores seguem especulando sobre uma possível substituição de candidatos. E o cenário tem impactado diversas criptomoedas meme.

A mais afetada é a memecoin - como esses ativos são conhecidos - BODEN, que faz referência ao atual presidente dos Estados Unidos. Desde o seu pico de preço, o ativo despencou mais de 95%, com uma queda de 30% nesta semana. A intensificação das perdas ocorreu após o primeiro debate entre Biden e Donald Trump.

O desempenho foi atual presidente dos Estados Unidos chamou a atenção do público e logo deu início a especulações e pedidos para que ele seja substituído por outro candidato do seu partido. As quedas foram mais intensas nos ativos ligados a Biden, mas as memecoins ligadas a Trump também desvalorizaram.

No mercado, investidores veem uma troca de candidaturas como um cenário cada vez mais provável. Com isso, novas criptomoedas meme foram criadas para fazer referência a possíveis substitutos e se aproveitar da atenção dos investidores em torno do tema.

O maior destaque até o momento é o ativo Kamala Horris, que faz referência à vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. Apenas nas últimas 24 horas, o ativo valorizou mais de 250%. Já a Gabin Noosum, que faz referência ao governador da Califórnia Gavin Newson, subiu 15%.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Outra criptomeoda meme que atraiu investidores é a Ruburt F Kenidy Jr, que faz referência ao candidato independente à Presidência Robert F. Kennedy Jr., conhecido por ser favorável ao mercado cripto. Nas últimas 24 horas, o ativo valorizou cerca de 10%.

As memecoins têm ganhado espaço no mercado desde o início do ano, apoiadas pela euforia e curiosidade dos investidores em relação às eleições dos Estados Unidos. Por outro lado, a alta volatilidade desses ativos também abre margem para grandes riscos envolvendo esses investimentos.

Além disso, as criptomoedas meme são criticadas por não terem nenhum valor intrínseco que, tecnicamente, justificaria suas movimentações de preço. Em alguns casos, os ativos também são golpes que se aproveitam de assuntos em alta para atrair e roubar investidores.