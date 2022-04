Criptomoeda LUNA volta a subir após novas compras de criptomoedas pela LFG

A LUNA, criptomoeda nativa da rede Terra, voltou a subir nesta terça-feira, 19. Cotada a US$ 95,27 no momento, a LUNA saiu de US$ 75,99 no dia anterior, segundo dados do CoinMarketCap. O valor de mercado da LUNA também aumentou, com alta de 6,6% nas últimas 24 horas.

Uma das prováveis razões para a alta nos preços da LUNA é a continuidade nos planos da Luna Foundation Guard para aumentar as suas reservas de bitcoin. Além da LUNA, o ecossistema Terra conta com a stablecoin – ou criptomoeda estável – UST, cujo lastro algorítmico depende da queima de LUNA. Ou seja, para cada UST emitida, uma LUNA precisa ser queimada, deixar de existir.

A UST se tornou a terceira maior stablecoin em valor de mercado, ultrapassando a Binance USD, por exemplo. Agora, a Luna Foundation Guard, instituição criada para apoiar o ecossistema Terra, é uma das maiores “baleias” de bitcoin do mundo, e suas reservas já contam com mais de US$ 1,7 bilhão em bitcoin. O termo “baleia” é amplamente utilizado no universo cripto para grandes investidores, aqueles que possuem grandes quantidades de uma determinada criptomoeda.

A estratégia do criador da Terraform Labs, Do Kwon, de criar reservas em bitcoin e AVAX - onde investiu mais US$ 100 milhões - para a stablecoin gerou ainda mais burburinho sobre as criptomoedas, e especialistas se dividem sobre o caso.

Alguns chegam a compara a UST com um gigantesco esquema Ponzi, parecido com uma pirâmide. Outros afirmam que o projeto está fadado ao fracasso e pode acabar levando todo o mercado cripto à catástrofe. Dado a sua reserva gigantesca da maior criptomoeda do mundo, o impacto da venda de tais ativos de uma só vez teria impactos imensuráveis ao mercado como um todo.

Enquanto isso ainda não acontece, Do Kwon e seus seguidores se denominam “lunáticos”, por conta do nome da criptomoeda. “No momento, meu papel na indústria de criptomoedas é um pouco polarizador. Porque, você sabe, temos feito muitas grandes mudanças. E isso irrita algumas pessoas”, disse o cofundador da Terraform Labs à Bloomberg. Kwon é graduado em Stanford e já trabalhou na Apple e Microsoft anteriormente. No momento, acaba de ser pai, de uma menina chamada Luna.

