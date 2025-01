Criptomoeda de Trump vale US$ 5 bilhões, mas caiu 35% em uma semana após estreia

Na última sexta-feira, 24, um lançamento que pegou o mercado de criptomoedas de surpresa completou uma semana: a estreia da TRUMP, a criptomoeda oficial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E, desde então, o ativo tem tido uma forte volatilidade, mas também um desempenho relevante.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula desvalorização de 35%. O dado, porém, esconde movimentações de preço bem mais expressivas. Logo depois da estreia, ela chegou a disparar 28.000%.

Desde então, ela tem alternado entre fortes altas e quedas, demonstrando volatilidade grande até para os padrões das criptomoedas meme. Mesmo assim, a TRUMP conseguiu se estabilizar em um patamar que a coloca entre as 35 maiores criptos do mercado.

A capitalização de mercado total do ativo é de US$ 5,34 bilhões no momento, a colocando na posição de número 32. A memecoin é cotada a US$ 26,42 nesta segunda-feira, 27, distante da máxima de preço de US$ 73,43 observada logo depois do seu lançamento, em 19 de janeiro.

Essa volatilidade expressiva também se refletiu nos resultados para investidores. Um levantamento da empresa Chainalysis aponta que 77% de todos os investidores que atualmente possuem unidades da criptomoeda estão com um lucro inferior a US$ 100, enquanto um total de 60 grandes investidores conseguiram acumular lucros superiores a US$ 10 milhões cada um.

O levantamento indica também que mais de 50% dos compradores das criptomoedas estavam investindo pela primeira vez tokens criados na Solana, o que indica que Trump conseguiu atrair novos usuários para o mercado de criptomoedas ao longo dos últimos dias.

O dado corrobora uma avaliação comum entre analistas: o principal benefício trazido para o mercado pelo lançamento do token foi uma maior visibilidade para o setor e a capacidade de atrair investidores que não tinham um interesse anterior nessa categoria de ativos.

Por outro lado, o lançamento segue divisivo. À EXAME, analistas destacaram que o lançamento de mais uma criptomoeda meme altamente volátil também pode acabar prejudicando a imagem do setor e a avaliação sobre sua maturidade, podendo afastar investidores mais conservadores e desviar o foco das utilidades reais da tecnologia blockchain.

Já Donald Trump falou sobre a criptomoeda apenas uma vez desde a estreia. Perguntado sobre o desempenho do projeto, ele afirmou: "Não sei muito sobre isso, exceto quando o lancei. Ouvi dizer que foi um grande sucesso. Não verifiquei". Ele disse, ainda, que o valor atual do ativo é pequeno comparado ao tamanho de outros projetos no setor de tecnologia.