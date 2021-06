Vitalik Buterin revela lucro de R$22 milhões com investimento em dogecoin

Vitalik Buterin, co-fundador do Ethereum, revelou que já lucrou mais de 4 milhões de dólares com seu investimento de 25 mil dólares na principal criptomoeda-meme do mundo, a dogecoin.

Durante sua participação no Lex Fridman Podcast, um dos podcasts mais famosos nos EUA sobre tecnologia, Vitalik comentou sobre como começou a investir na dogecoin, relembrando que época não existia uma “comunidade” em volta da criptomoeda e que as pessoas não levavam o projeto a sério e, por conta disso, era difícil justificar os motivos por trás de sua decisão de investimento, que foi uma das melhores já feitas pelo programador.

“No início, as pessoas não levavam muito a sério... Eu só me lembro de pensar: “como vou explicar para minha mãe que acabei de investir 25 mil dólares na dogecoin?”.., Mas é claro, esse foi um dos melhores investimentos que eu já fiz”, comentou Vitalik.

Após seu investimento em meados de 2016, Buterin disse que a criptomoeda teve um ótimo resultado nos anos seguintes, entretanto, o rápido crescimento de seus apoiadores e, consequentemente, de seu preço, que foram resultado de inúmeras menções de apoio à dogecoin realizadas por Elon Musk, pegaram todos de surpresa, inclusive, o próprio Vitalik.

“No final de 2020, Elon Musk começou a falar sobre a dogecoin e sua capitalização de mercado disparou para 50 bilhões de dólares... Subiu várias vezes”

Sobre esse rápido crescimento, que teve como principal catalisador o apoio de Elon Musk, Vitalik conta que estava em Cingapura quando viu a dogecoin subir mais de 700% em um único dia.

“Liguei imediatamente para alguns amigos e disse para largarem tudo. Vendi metade da minha reserva de doge e recebi 4,3 milhões de dólares, doei os lucros para a GiveDirectly e, algumas horas depois de fazer isso, o preço caiu de 0,07 dólares para 0,04 dólares”, completou Buterin.

Levando em consideração que Vitalik vendeu apenas 50% de todas as suas dogecoins e que o restante ainda esteja sob sua posse, na atual cotação da criptomoeda, Buterin possui uma posição de quase 20 milhões de dólares somente em dogecoin, que se fosse liquidada hoje, proporcionaria ao programador um lucro de quase 25 milhões de dólares com um investimento de apenas 25 mil dólares.

Com uma alta que superou 14.000% em 2021, a criptomoeda-meme alcançou patamares jamais vistos em toda sua história e, de acordo com os planos da SpaceX, deve se tornar o primeiro criptoativo a chegar na Lua. No início do último mês, Elon Musk, CEO da SpaceX, anunciou no Twitter a missão DOGE-1, que tem o objetivo de lançar um satélite para Lua e se tornou a primeira operação do segmento aeroespacial paga integralmente com uma criptomoeda, a dogecoin.

