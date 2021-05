Unicórnio argentino avaliado em US$ 8,7 bilhões revela compra de bitcoin

A Globant, unicórnio no ramo de desenvolvimento de software e TI, divulgou nesta segunda-feira, 24, o resultado financeiro da companhia durante o primeiro trimestre de 2021, que revelou a aquisição de 500 mil dólares em bitcoin durante o período.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC, a Globant adquiriu 500 mil dólares em bitcoin no primeiro trimestre de 2021, alocando o criptoativo em seu balanço como um ativo intangível de duração indefinida.

Avaliada em 8,6 bilhões de dólares, a Globant não revelou qual foi o preço médio por bitcoin adquirido, tampouco divulgou qual foi a data em que eles foram comprados. A alocação de investimentos em bitcoin como uma forma de gerenciamento do balanço patrimonial de grandes companhias têm se tornado cada vez mais frequente, principalmente como uma forma de proteção contra a inflação.

No início de maio, a maior plataforma de e-commerce de varejo da América Latina, o Mercado Livre, também divulgou em seu resultado financeiro do primeiro trimestre de 2021 uma compra de bitcoins no valor de 7,8 milhões de dólares como parte de sua estratégia de tesouraria.

No curso Decifrando as Criptomoedas da EXAME Academy, Nicholas Sacchi, head de criptoativos da EXAME, mergulha no universo de criptoativos, com o objetivo de desmistificar e trazer clareza sobre o funcionamento. Confira.