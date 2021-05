Elon Musk anuncia missão lunar paga integralmente com dogecoin

Elon Musk, CEO da SpaceX, desenvolvedora norte-americana de sistemas e transporte aeroespacial, anunciou neste domingo, 9, a missão de lançar um satélite para Lua, a DOGE-1, que foi a primeira operação do segmento paga integralmente com uma criptomoeda, a dogecoin.

Pouco mais de um mês após ter afirmado que a SpaceX colocaria uma dogecoin na Lua, Elon Musk anunciou em seu Twitter a missão DOGE-1. De acordo com a publicação do CEO da Tesla e SpaceX, a operação que acontecerá em 2022, foi paga em dogecoin, que será a primeira criptomoeda a chegar ao espaço.

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year – Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021

Chamada de DOGE-1, a missão paga pela Geometric Energy Corporation, tem como objetivo lançar um satélite para obter mais conhecimento sobre a Lua, utilizando sensores de bordo e câmeras que possam enviar imagens da superfície do único satélite natural da Terra.

Algumas horas após a publicação de Elon Musk, a Geometric Energy Corporation, através de um comunicado oficial, confirmou a informação, salientando a importância de uma transação deste tamanho para a dogecoin, que se solidificou como moeda oficial para as missões espaciais entre as duas empresas.

“Na verdade, por meio dessa mesma transação, a doge provou ser uma moeda digital rápida, confiável e criptograficamente segura que opera quando os bancos tradicionais não podem e é sofisticada o suficiente para financiar totalmente uma missão comercial à Lua. Ela foi escolhida como a unidade de conta para todos os negócios lunares entre a SpaceX e a Geometric Energy Corporation e abre precedentes para futuras missões à Lua e Marte.”

Sobre a transação, Tom Ochinero, vice-presidente de vendas comerciais da SpaceX, ressaltou a aplicação da dogecoin no negócio, demonstrando um grande entusiasmo com a criptomoeda e com a missão.

“Esta missão demonstrará a aplicação da criptomoeda além da órbita da Terra e estabelecerá a base para o comércio interplanetário... Estamos animados para lançar o DOGE-1 para a Lua”, disse Tom.

Mesmo com a grande notícia, a dogecoin ainda opera em baixa em relação a seu topo histórico registrado na última semana. A criptomoeda sofreu uma forte correção no domingo, que aconteceu após Elon Musk chamar o ativo de “bagunça” durante o Saturday Night Live, um programa de comédia norte-americano, que foi transmitido ao vivo no sábado.

