Receita Federal e Departamento de Justiça dos EUA investigam Binance

A maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance, está sendo investigada pela Receita Federal e pelo Departamento de Justiça dos EUA, que procuram minimizar a incidência de atividades ilícitas dentro do mercado de criptomoedas.

A investigação que conta com uma equipe especializada em crimes fiscais e lavagem de dinheiro, tem como objetivo principal encontrar possíveis irregularidades em relação aos negócios e transações efetuadas dentro da Binance, que teve um grande aumento no volume de negociações em sua plataforma nos últimos anos.

Sobre o início das investigações e rumores de possíveis irregularidades, a Binance deixou claro que seguir as obrigações legais é uma de suas prioridades, salientando que a corretora de criptoativos têm trabalhado para desenvolver sua plataforma de acordo com as principais políticas de combate à lavagem de dinheiro.

“Levamos nossas obrigações legais muito a sério e nos envolvemos com reguladores e agentes da lei de forma colaborativa… Trabalhamos muito para construir um programa de conformidade robusto, que incorpore os princípios e ferramentas de combate à lavagem de dinheiro usados ​​por instituições financeiras para detectar e lidar com atividades suspeitas”, disse a Binance em comunicado.

Por mais que haja uma investigação acontecendo, as autoridades norte-americanas não direcionaram nenhum tipo de acusação à corretora de criptomoedas e ocultaram os setores que estão sendo examinados.

Além de demonstrar um aumento da preocupação das autoridades norte-americanas com o uso de criptomoedas para atividades ilegais, as investigações também procuram identificar cidadãos que estão sonegando impostos referentes aos ganhos obtidos com o mercado de criptoativos, que cresceu exponencialmente nos últimos meses.

