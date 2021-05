NY Giants anuncia parceria com maior gestora de ativos digitais do mundo

O New York Giants, um dos maiores campeões da NFL, a liga profissional de futebol americano, anunciou nesta quarta-feira, 5, o seu novo patrocinador, a Grayscale Investments, maior gestora de criptoativos do mundo, que se tornou a primeira empresa do setor de criptoativos a patrocinar um time da NFL.

Em publicação em seu site oficial, NY Giants anunciou a parceria com a Grayscale, que vai muito além de incentivos financeiros, refletindo o compromisso da gestora e do time com iniciativas que beneficiam a comunidade da área metropolitana de Nova York. De acordo com a publicação, a Grayscale irá patrocinar a excursão de golfe da The Giants Foundation, que fornece assistência financeira para organizações que tenham como foco questões sociais, contribuindo para melhorias no setor da saúde e capacitação de jovens.

“Estamos entusiasmados com a parceria, principalmente por ser uma franquia que tenha visão de futuro, para que possamos trabalhar juntos em iniciativas filantrópicas, oferecendo continuidade em projetos que apoiam a comunidade metropolitana de Nova York”, disse Michael Sonnenshein, CEO da Grayscale.

Além de contribuir com iniciativas sociais que já são geridas pelo Giants, a Grayscale será o novo apresentador e patrocinador oficial nos jogos no estádio do time, atuando também como patrocinador de apoio no centro de treinamento do NY Giants. Já na perspectiva mais ligada a gestora, a Grayscale sediará seminários educacionais voluntários sobre criptomoedas anualmente para os colaboradores do time.

Demonstrando certo otimismo e confiança na parceria, Pete Guelli, diretor comercial do New York Giants, comentou sobre o processo seletivo de um novo patrocinador para o time, afirmando a importância da proximidade com uma empresa como a Grayscale, colocando a gestora como líder no mercado de criptoativos.

“Estamos empolgados com a parceria com a Grayscale, que são líderes inovadores no mercado de criptoativos… Durante nossa longa avaliação para o espaço de patrocinador, determinamos que não queríamos apenas um parceiro que entendesse o valor do alinhamento com a marca Giants, mas também pudesse nos guiar na navegação pelo ecossistema das criptomoedas. A Grayscale rapidamente emergiu como uma empresa que não apenas compartilha nossa paixão com o mercado de Nova York, mas também tem o conhecimento institucional e a rede de parceiros que podemos acessar à medida que os criptoativos continuam a evoluir”, disse Pete.

Mesmo sendo a primeira empresa do setor a patrocinar um time da NFL, a Grayscale não é o primeiro contato da liga norte-americana com o ecossistema dos criptoativos. No último mês, Sean Culkin, jogador profissional do Kansas City Chiefs, anunciou que irá receber o seu salário integralmente em bitcoin, se tornando o primeiro jogador da NFL a receber 100% de seu pagamento em criptomoedas.



