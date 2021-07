Gestora de R$ 5 trilhões, Rothschild aumentou exposição ao bitcoin em 300%

Com patrimônio calculado em mais de 1 trilhão de dólares (5,2 trilhões de reais), a gestora de investimentos Rothschild Investment Corp quadruplicou sua exposição ao bitcoin desde abril, mostram novos registros.

Em documento enviado à autoridade reguladora de valores mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, no último sábado, 17, a Rothschild confirmou que agora possui 141.405 ações do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), o fundo de bitcoin da Grayscale para investidores institucionais.

Com cada ação do GBTC valendo 0,000939767 BTC, a Rothschild tem uma exposição à criptomoeda equivalente a 132,8 bitcoins, ou cerca de 3,94 milhões de dólares - em abril, a Rothschild somava 38.346 ações do GBTC. Neste período, a gestora também investiu no fundo de ether da Grayscale.

Os dados indicam que a recente queda dos preços não intimidou os executivos da empresa, mesmo com o bitcoin venha se mantendo em baixa por três meses, depois de atingir sua máxima histórica de 64.500 dólares em meados de abril.

Como o CEO da Grayscalle Michael Sonnenshein observou esta semana, os players institucionais provavelmente estão prestando pouca atenção nos movimentos de preço de curto prazo, e concentrando-se em uma estratégia de preferência temporal muito mais baixa quando se trata de criptomoedas.

“Os investidores nesta classe de ativos não estão realmente focados em movimentos de preço de curto prazo”, disse ele à CNBC. “Na verdade, esses investidores estão olhando para suas alocações a médio e longo prazo e, portanto, qualquer volatilidade ou redução da volatilidade é algo que não intimida ninguém.”

Na segunda-feira, 19, a Ark Invest comprou 310 mil ações do GBTC, elevando suas participações combinadas para 8,81 milhões ou 0,5% de seu portfólio.

por Cointelegraph Brasil