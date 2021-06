FCA revela que 2,3 milhões de pessoas já investem em cripto no Reino Unido

Lucas Josa, com informações do Cointelegraph

Por Lucas Josa, com informações do Cointelegraph

Responsável pela criação do primeiro modelo de sandbox regulatório do mundo, que tem como objetivo principal proporcionar um ambiente experimental para testes de novos modelos negócio a fim de promover a inovação no sistema financeiro, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), anunciou nesta quinta-feira, 17, um estudo demonstrando o crescimento da popularidade dos criptoativos no país, destacando que mais de 2 milhões de pessoas já possuem este tipo de ativo.

Por meio de seu relatório, a FCA revelou um crescimento de aproximadamente 400 mil investidores de criptomoedas desde o ano passado, atingindo um total de 2,3 milhões de adeptos à esta classe de ativos no Reino Unido. Buscando compreender se também houve uma mudança no perfil dos investidores e um aumento na confiança sobre o futuro das criptomoedas, a Autoridade também encontrou um incremento de aproximadamente 15% em relação à média do total investido em criptoativos no mesmo período.

Além do aumento do número de investidores e da média do total investido, a FCA também identificou um crescimento substancial da popularidade dos criptoativos, destacando um aumento de 5% no número de cidadãos que conhecem esta classe de ativos, que possui o bitcoin como representante mais conhecido, sendo identificado por 70% dos participantes da pesquisa.

“Aparentemente, muitos adultos que já ouviram falar em criptomoedas conhecem apenas o bitcoin”, afirmou o FCA.

Por outra perspectiva, o estudo também demonstrou que, apesar de um número maior de pessoas afirmarem que conhecem está classe de ativos, houve uma redução em relação a quantidade de entrevistados que realmente compreendem o funcionamento de uma criptomoeda, que por sua vez, sugere um possível aumento no risco de investidores se envolverem com este mercado sem possuir um conhecimento adequado para a alocação de investimentos.

No curso Decifrando as Criptomoedas" da EXAME Academy, Nicholas Sacchi, head de criptoativos da EXAME, mergulha no universo de criptoativos, com o objetivo de desmistificar e trazer clareza sobre o funcionamento. Confira.