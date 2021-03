Ethereum passa de US$ 1.500 pela primeira vez e registra novo recorde de preço

O preço do ether (ETH) — criptoativo do projeto Ethereum — atingiu um novo recorde de preço na tarde desta terça-feira, 2, depois de ultrapassar a marca de 1.500 dólares pela primeira vez. O ativo digital, que chegou a acumular ganhos de 14% nas últimas 24 horas, o que o levou ao recorde de 1.530 dólares.

Segundo maior criptoativo do mundo, com valor de mercado superior a 170 bilhões de dólares, o ether só perde para o bitcoin no ranking dos principais ativos digitais do mundo. No entanto, o ether tem superado o bitcoin no quesito rentabilidade. Em 2020, seu preço aumentou quase 500%, contra cerca de 350% do bitcoin.

Em 2021, a alta do ETH, ao contrário do que aconteceu com o bitcoin, se mantém intensa. Desde o primeiro dia do ano, quando estava cotado a 735 dólares, já são mais de 100% de ganhos. O bitcoin, por sua vez, atingiu sua máxima história em 8 de janeiro, a 42 mil dólares, e desde então é negociado por volta de 35 mil — no ano, tem acumulado "apenas" 5% de alta.

A alta do ether é motivada principalmente pelo crescimento das aplicações de finanças descentralizadas (DeFi), cujo mercado ativo cresceu quase 28 vezes no último ano — em janeiro de 2020, as aplicações de DeFi somavam menos de 1 bilhão de dólares em valor total bloqueado na rede Ethereum. Hoje, esse valor é de 28 bilhões de dólares. Tokens de projetos de DeFi, aliás, dominaram o ranking de criptoativos que mais valorizaram em janeiro.

Depois de atingir sua nova máxima histórica, o ether sofreu uma pequena retração, caindo de 1.530 para 1.520 dólares. O volume de operações com o criptoativo, entretanto, segue muito alto nas maiores exchanges do mundo, o que pode fazer com que uma nova máxima seja registrada nas próximas horas.