“Estamos construindo o futuro do dinheiro”, diz executiva de projeto DeFi

As plataformas de DeFi não param de crescer, sendo até apontadas por especialistas como a principal revolução nos serviços financeiros que veremos no futuro próximo. E uma das maiores delas, a MakerDAO, está de olho no mercado brasileiro.

“O Brasil é um mercado muito importante. E será ainda mais, especialmente depois da emissão de dinheiro por parte do governo devido à pandemia, que deve aumentar o cenário de desvalorização do real. Temos planos específicos para nossa atuação no país”, disse Nádia Alvarez, head de Bussiness Development da MakerDAO na América Latina, em entrevista à EXAME.

Plataformas DeFi, sigla em inglês para “decentralized finance” (finanças descentralizadas), utilizam a tecnologia blockchain e os criptoativos para oferecer serviços financeiros sem centralização ou intermediários, e têm na MakerDAO e na Uniswap seus dois principais representantes — juntos, os dois protocolos somam quase 5 bilhões de dólares em ativos bloqueados.

Essas plataformas utilizam stablecoins — criptoativos cujo valor é estável — para permitir o uso de serviços financeiros tradicionais como empréstimos, poupança, entre outros, utilizando a blockchain e moedas digitais. A MakerDAO, por exemplo, usa o token DAI. Já a Uniswap, o token UNI.

No caso da MakerDAO, seus usuários “penhoram” ativos criptoativos como ethereum e bitcoin, entre vários outros, para trocar pelo DAI e assim acessar os serviços e produtos financeiros da plataforma. É como um banco, porém sem centralização — a governança é feita pela própria rede e pela comunidade de usuários.

“O nosso objetivo, atualmente, é educar as pessoas. A desvalorização das moedas nacionais é uma tendência para a América Latina nos próximos anos, então é importante que as pesoas conheçam outras opções. No Brasil, produzimos conteúdos, tutoriais e outros materiais para ensinar as pessoas sobre DeFi”, falou Alvarez. “Em breve será possível adquirir o DAI com reais direto na nossa plataforma Oasis, mas hoje ele já está em diversas exchanges do país”.

Descentralização nem sempre ajuda

“A descentralização, que é um ponto positivo dos protocolos DeFi, pode inicialmente ser um problema, já que muitas pessoas, que ainda não estão acostumadas com esse modelo, querem centralização. Querem uma central de atendimento, um suporte técnico, se sentem mais seguras com alguém controlando. Então, é preciso educar as pessoas. E, no limite, as duas formas poderão coexistir“, explicou a executiva.

Recentemente, a MakerDAO foi alvo de críticas por permitir o uso de colaterais (ativos “penhorados”) centralizados em sua plataforma. Para Nádia, entretanto, não as críticas são infundadas:

“Essa foi uma decisão da comunidade Maker, não de uma pessoa. É a comunidade que decide o que é melhor para o protocolo, e isso faz dele ainda mais forte. O DAI é uma cesta que inclui diversos tokens, o que diminui o risco para a estabilidade do ativo. No caso da MakerDAO, o caminho é de ter colaterais diversos. No começo era apenas o ether, mas para crescer é preciso ter mais colaterais, isso faz do ativo mais democrático, acessível e seguro”, disse.

“É muito importante lembrar que o DeFi é algo muito novo, tem apenas dois anos de vida, então é natural que haja dúvidas e até alguma desconfiança. Com o passar do tempo, vamos atingir públicos mais amplos”, completou.

“Eu não sei exatamente como será o futuro do dinheiro, se apenas com serviços descentralizados como DeFi, se será algo misto… mas o DeFi veio para ficar, e tenho certeza que estamos ajudando a construir esse futuro”.