Em menos de 10 dias, ETF de bitcoin canadense passa de US$ 600 milhões em ativos

Menos de 10 dias após começar a ser negociado, o primeiro ETF de Bitcoin da América do Norte, listado no Canadá, já soma mais de 600 milhões de dólares em ativos sob sua gestão — o que significa que o fundo tem hoje mais de 10 mil bitcoins.

Apesar do número significativo e do rápido crescimento, que indica enorme interesse de investidores pelo mercado de criptoativos, os números vêm diminuindo ao longo da semana. Se na última segunda-feira, 22, foram cerca de 2.250 bitcoins adicionados ao ETF, na terça o número caiu para 1.031 e para 327 na quarta. Na quinta, uma leve alta, e mais 417 bitcoins adicionados ao fundo. As informações são da ferramenta de análises Glassnode.

Os números acompanham a tendência de preços do bitcoin no mercado. No início da semana, uma queda de mais de 20% no preço do ativo tornou a entrada de investimentos interessante devido ao preço mais baixo. No entanto, como o preço da criptomoeda não se recuperou desde então, é compreensível a desconfiança dos investidores com o risco de novas quedas.

Atualmente, o bitcoin é negociado na faixa de 46 mil dólares, valor bem abaixo dos 58 mil em que era cotado no último fim de semana.

Quando anunciado, o ETF de bitcoin canadense foi bastante celebrado pelos investidores do mercado de criptoativos. Segundo ETF de bitcoin do mundo, ele foi o primeiro da América do Norte, alimentando as expectativas dos investidores sobre a aprovação de um produto semelhante nos Estados Unidos.

Além de muito popular no país, um ETF de bitcoin nos EUA poderia atrair grandes investidores institucionais e muitos investidores de varejo, já que, além de ser um produto fácil de investir, é totalmente regulamentado.

