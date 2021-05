Em 10 dias, investidor de bitcoin faz 4 operações e lucra US$ 35 milhões

Um investidor de bitcoin fez um movimento ousado durante a enorme oscilação de preços do mercado de criptoativos dos últimos dias. Com três operações de compra e uma de venda, todas de enormes quantidades da criptomoeda, o investidor anônimo lucrou 15,1 milhões de dólares e ainda ficou com 521 bitcoins, que atualmente equivalem a quase 20 milhões de dólares.

Como os dados registrados em blockchain são públicos, é possível verificar todas as operações que acontecem na rede. Com o endereço de uma carteira, por exemplo, é possível checar todas as transações realizadas por ela. Assim, a movimentação do investidor acabou descoberta.

Primeiro, no dia 9 de maio, a "baleia", como são chamados os grandes investidores de criptoativos, vendeu 3.000 bitcoins a um preço médio de 58.503 dólares, totalizando 175,5 milhões de dólares. Na semana seguinte, com a enorme queda no preço do ativo digital, ele foi às compras.

Foram três operações, nos dias 15, 18 e 19 de maio, para readquirir o montante vendido - e ainda acumular um bom tanto a mais. Primeiro, comprou a 50.050 dólares; depois, a 44.782 dólares; e, por último, a 41.897 dólares. Ao todo, 3.521 bitcoins adquiridos a um preço médio de 45.576 dólares, 22% abaixo do valor da venda. O custo da operação foi de 160,4 milhões de dólares, o que significa lucro de 15,1 milhões de dólares - fora os 521 bitcoins a mais que foram comprados e que, na cotação atual, de cerca de 37.500 dólares, equivalem a quase 20 milhões de dólares.

Esta não é a primeira vez que esta mesma carteira faz grandes movimentações de bitcoin, com lucros exorbitantes. Em janeiro, o mesmo endereço se desfez de 12 mil bitcoins, em vendas com preços entra 35 mil e 40 mil dólares, para recomprar quase tudo novamente depois.

Apesar do sucesso das operações, elas são bastante arriscadas, já que dependem de profunda análise e compreensão dos movimentos do mercado para determinar os melhores momentos para comprar e para vender, especialmente se tratando de grandes volumes, em que pequenas diferenças de preço podem causar lucro ou prejuízo gigantescos.

Depois de despencar no início da semana, chegando a cair rapidamente para pouco menos de 30 mil dólares na última quarta-feira, 19, o bitcoin subiu quase 35% desde então, sendo negociado atualmente a cerca de 37.500 dólares.

No curso "Decifrando as Criptomoedas" da EXAME Academy, Nicholas Sacchi, head de criptoativos da Exame, mergulha no universo de criptoativos, com o objetivo de desmistificar e trazer clareza sobre o funcionamento. Confira.