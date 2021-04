Elon Musk e Jack Dorsey concordam: ‘Bitcoin incentiva energia renovável’

Alguns dos nomes mais proeminentes do setor de criptomoedas saíram em defesa da eficiência ambiental do bitcoin em artigo colaborativo de pesquisadores da empresa de serviços financeiros Square e da gestora de investimentos Ark Invest, afirmando que a mineração de bitcoin pode aumentar a eficiência na produção de energia renovável.

O artigo, assinado pela “The Bitcoin Clean Energy Initiative” (BCEI), busca fazer um contraponto à afirmação de que “o poder computacional necessário para gerar o bitcoin [...] é ambientalmente prejudicial e está destruindo o planeta”, argumentando que a mineração de bitcoin incentiva a geração de eletricidade “de fontes renováveis ​​e livres de carbono”.

O artigo recebeu apoio de importantes patronos da criptomoeda, incluindo Jack Dorsey, CEO do Twitter e da Square, Cathie Wood, da Ark Invest, e Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX.

Em uma conversa no Twitter de 22 de abril, a Square argumenta que, embora as energias solar ou eólica possam produzir energia mais barata do que os combustíveis fósseis, essas fontes renováveis ​​normalmente produzem oferta excessiva quando a demanda é baixa e, inversamente, sofrem para atender às necessidades dos consumidores e da indústria quando a demanda é alta.

De acordo com os pesquisadores, a questão da produção renovável divergente e da demanda por eletricidade poderia ser mitigada pela construção de um ecossistema “onde fontes solar/eólica, baterias e mineração de bitcoin coexistam para formar uma rede verde que funciona quase exclusivamente com energia renovável”: “Isso não só é factível, como também é possível sem comprometer a lucratividade do setor”.

O artigo ainda descreve o setor de mineração de bitcoin como “um último recurso para compra de energia” que pode estar situado em qualquer lugar do mundo.

Apesar das energias solar e eólica custarem cerca de metade a um terço dos combustíveis fósseis por quilowatt-hora, o documento afirma que as limitações geográficas dos planos de energia renovável normalmente resultam no fornecimento de energia “abundante ou inexistente”. “O resultado final é significativamente mais energia do que a sociedade normalmente precisa por algumas horas por dia e não o suficiente quando a demanda aumenta. Este desafio também acontece sazonalmente”, diz o texto.

Ao combinar a mineração de bitcoins com o armazenamento de energia renovável, o artigo argumenta que as limitações das baterias e da dissipação de energia podem ser compensadas pelo desvio de eletricidade excessiva para fazendas de mineração. Se as mineradoras conseguissem capturar apenas 20% das energias eólica e solar atrasadas nas redes de energia dos EUA, o BCEI estima que a capacidade de mineração global poderia triplicar.

A mobilização dos mineradores como último recurso de compra de eletricidade também aumentaria a lucratividade do setor de energia renovável, oferecendo aos produtores a oportunidade de “arbitragem entre os preços da eletricidade e os preços do bitcoin”.

“Em certo sentido, o apetite ilimitado dos mineradores permite que comam o que resta da 'barriga de pato'. Dados esses benefícios, acreditamos que faz sentido para os desenvolvedores de armazenamento em escala de serviço público aumentarem suas ofertas atuais de bateria com mineradores de bitcoin”, afirmam.

O documento também diz que os custos associados à expansão da energia renovável terão declínio acelerado: “Os mercados de bitcoin e energia estão convergindo e acreditamos que os proprietários de ativos de energia de hoje provavelmente se tornarão os mineradores de amanhã”, afirma o documento.

No início deste ano, pesquisadores da Universidade de Cambridge estimaram que o bitcoin consome 121,36 terawatts-hora por ano - classificando a rede entre os 30 maiores consumidores de energia do mundo, acima de países como a Argentina.

