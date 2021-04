Dan Tapiero sobre futuro de bens e ativos: "Em breve tudo será tokenizado"

Dan Tapiero, fundador do fundo de venture capital 10T Holdings, participou de um debate durante o Crypto Week com Mohammed Mahfoudh, CEO e Fundador da DECA4, discorrendo sobre o posicionamento de um venture capital em relação ao mercado de criptoativos, afirmando que o desenvolvimento do setor é muito semelhante ao da internet e, que o futuro do mercado financeiro será tokenizado.

Durante o painel "Investimentos em criptoativos: a perspectiva de um venture capital nesse universo", Dan Tapiero, fundador do fundo de venture capital 10T Holdings, comentou sobre sua visão sobre o mercado de criptoativos, explicitando que protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) e security tokens terão um papel muito importante nos próximos anos.

"DeFi é o que há de mais avançado no momento e tem proporcionado retornos enormes... No futuro, todas as coisas de valor do mundo estarão tokenizados e devidamente registrados em uma blockchain nesse ecossistema de ativos digitais", disse Dan.

O venture capital 10T Holdings tem uma essência diferente de fundos que investem diretamente em criptomoedas ou em empresas do setor que estão começando a despontar, sendo o primeiro fundo que se concentra em empresas de porte intermediário e avançado, que tem bons projetos e apresentam resultados consistentes dentro do setor.

Quando questionado por Mohhamed sobre os motivos de não investir diretamente em criptomoedas, Dan citou a falta de conhecimento de grande parte dos investidores sobre o mercado de criptoativos, explicando que essa parcela prefere investir em algo que é mais "tangível", como em uma empresa do segmento.

"Nós não investimos diretamente em criptoativos por conta da complexidade que isso trás para os investidores, toda via, possuímos em nosso portfolio empresas, como a Huobi, que possuem seus próprios tokens, que por sua vez, nos ajudam no processo de avaliação de investimento. Existem muitos fundos que investem diretamente nesses tokens, mas nós decidimos que isso torna as coisas ainda mais complexas para nossos investidores, pois requer muito foco e aprendizagem sobre o tema, então, para nós, é mais simples fornecer à exposição para esse mercado através das ações", explicou.

Sobre o rápido crescimento e desenvolvimento do segmento de criptoativos, Tapiero explicou que o mercado ainda não alcançou um estágio avançado, principalmente, em relação a sua adoção, fazendo uma analogia ao fenômeno da internet.

"Ainda é muito incipiente o desenvolvimento desse sistema. Nós possuímos um gráfico que demonstra esse crescimento, nos mostrando um fenômeno bem parecido com o crescimento da internet. Em 1996, apenas 1% do mundo tinham acesso à internet, e hoje, aproximadamente 1% do mundo tem contas ou carteiras de criptomoedas. Isso é importante, pois nos dez anos seguintes, a utilização da internet aumentou em 15 vezes. Levando isso em consideração, se estivermos crescendo da mesma maneira, é possível que o ecossistema de criptoativos se torne 15 vezes maior do que é hoje. Tendo isso claro, é muito importante que as pessoas comecem a realizar suas pesquisas sobre o tema e se envolvam nesse espaço"

Por último, ao explicar um pouco melhor sobre a estratégia de investimento utilizada pela 10T Holdings, Dan expressou sua perspectiva sobre o sistema de pagamentos atual, deixando claro que ele deve ser totalmente substituído nos próximos anos.

"Eu sempre penso sobre o sistema de pagamentos swift, que é um sistema de pagamento pré-internet, que foi inventado nas décadas de 1940 e 1950. Acho que há quase nenhuma chance de que, daqui a dez anos nós estejamos enviando transferências dentro desse sistema", completou Tapiero.

Um dos destaques no terceiro dia da Crypto Week, o painel completo da discussão entre Dan Tapiero e Mohhamed Mahfoudh já está disponível gratuitamente na íntegra, no site oficial do evento para todos os inscritos. Nesta quinta-feira, 29, o penúltimo dia do evento contará com a participação de grandes nomes do setor de criptoativos, que discutirão em painéis exclusivos sobre finanças descentralizadas (DeFi), avanços na rede Ethereum, investimento em criptoativos e outros temas.

No curso "Decifrando as Criptomoedas" da EXAME Academy, Nicholas Sacchi, head de criptoativos da Exame, mergulha no universo de criptoativos, com o objetivo de desmistificar e trazer clareza sobre o funcionamento. Confira.