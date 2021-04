Primeiro dia de Crypto Week: Expansão, tributação, educação e NFTs

O primeiro dia da Crypto Week, maior evento de criptoativos do mundo, reuniu nesta segunda-feira, 26, grandes nomes do universo dos ativos digitais com o propósito de aprofundar ainda mais o conhecimento das pessoas sobre esse ecossistema, explicando quais são os primeiros passos para investir e, até mesmo, desmistificando novas tecnologias e aplicações, como por exemplo, NFTs. Confira abaixo um resumo de alguns dos painéis que aconteceram nesta segunda-feira.

Painel de abertura - USD Sports

No primeiro painel do dia, Marcos Ferraz, CEO da Kraken Holding, ao lado de Daniel Alves, Rodrigo Sá e João Paulo Ribeiro, apresentou o projeto do USD Sports, uma plataforma que tem como objetivo principal 'tokenizar' o mundo esportivo, permitindo que atletas e fãs possam investir em diversas modalidades, se tornando “sócios” de grandes organizações esportivas, além de apoiar esportistas para que eles possam crescer em suas carreiras, fazendo com que o investidor também lucre com seu desenvolvimento.

Tributação e declaração de criptoativos

Neste painel, Rita Wu, colunista da CNN, conduziu o debate com o fundador da Fiscochain e consultor jurídico, Rafael Steinfeld, que tangenciaram os pontos principais sobre a visão da receita federal sobre os criptoativos, explicando como a declaração de imposto de renda deve ser feita.

Malta como case de país blockchain friendly

O debate sobre Malta, considerado um dos países mais amigáveis à empresas de cripto e blockchain, contou com a presença de seu ex-primeiro ministro, Joseph Muscat, que apresentou um dos cases de uso e regulamentação de criptomoedas mais bem sucedidos do mundo. Joseph e Jean Paul Tarud mencionaram a postura mais "amigável" dos órgãos reguladores em relação aos ativos digitais, explicando como a regulação no país acontece através de 3 leis principais.

O crescimento do Bitcoin: por que e como as moedas digitais explodiram em valor

Abordando o crescimento exponencial do bitcoin e outros criptoativos, o painel conduzido por Nicholas Sacchi contou com a presença de Stefan Rust, que comentou sobre algumas iniciativas durante o tempo que esteve à frente do bitcoin.com como CEO e quais são as suas perspectivas para o futuro desse ecossistema, falando também sobre o posicionamento da Sonic Capital, que foi fundada por Stefan.

NFTs: tendência ou hype

O painel que abordou um dos temas que mais chama a atenção no mercado de criptoativos, os NFTs, contou com a presença de especialistas de criptoativos, que explicaram sobre esse novo fenômeno dentro do mercado, desmistificando o conceito e demonstrando que a adoção dos tokens não fungíveis têm acontecido em uma velocidade impressionante.

A importância dos criptoativos na educação financeira

Em um debate conduzido por Nicholas Sacchi, Richard Rytenband, CEO da Convex Research, Charles Mendlowicz, produtor de conteúdo do Economista Sincero e Felipe Dantas, Head de Inside Sales da Exame, debateram sobre o crescimento dessa nova classe de ativos, tangenciando como incluir os criptoativos em um porfolio e alertando sobre os riscos dentro do mercado.

Após um dia com ótimas discussões sobre as principais pautas no mercado de criptoativos, o segundo dia do Crypto Week acontecerá nessa terça-feira, 27, e contará com painéis sobre as principais inovações no setor de criptoativos, oportunidades de investimento, regulação e estratégias de diversificação de portfolio. Clique aqui para participar do segundo dia de evento de forma gratuita.

No curso "Decifrando as Criptomoedas" da EXAME Academy, Nicholas Sacchi, head de criptoativos da EXAME, mergulha no universo de criptoativos, com o objetivo de desmistificar e trazer clareza sobre o funcionamento. Confira.