Cartão do BTG+ oferece cashback para investir em fundo de bitcoin e ESG

Pioneiro no oferecimento da modalidade de cashback como forma de investimento, o BTG+, banco digital de varejo do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, anunciou nesta sexta-feira, 28, novas alternativas de aplicações do cashback obtido com as compras efetuadas no cartão de crédito do banco, como por exemplo, um fundo de bitcoin.

A partir desta sexta-feira, todos os usuários do BTG+ que possuírem um cartão de crédito do banco com a opção de cashback gratuita ativa, o Invest+, além de aplicarem diretamente o seu dinheiro de volta em um fundo de renda fixa (BTG Pactual InvestMais Simples FI RF), poderão optar por uma alocação em um fundo de ações especializado em empresas que seguem os pilares do ESG (ETF ESG ESGB11) e um fundo que oferece exposição direta ao bitcoin (BTG Pactual Bitcoin 20 FIM).

Com o Invest+ ativo, os usuários aceitam que o BTG+ devolva parte do valor que foi gasto em seu cartão de crédito em cotas de fundos pré-selecionados, oferecendo uma nova categoria de benefício, que não tem prazo de expiração e que, ao longo dos anos, além do cashback, poderá ter um retorno financeiro para o usuário de acordo com a performance do fundo escolhido.

Criado com o intuito de auxiliar os usuários a investirem de uma forma ainda mais simplificada, o programa Invest+ está disponível para todas as versões dos cartões do BTG+, partindo de 0,5% nos cartões Gold e atingindo 1% nos cartões Black. Para Fabio Levi, diretor executivo de Customer Attraction do BTG+, o programa pode proporcionar uma experiência ainda mais personalizada de investimento para os usuários, por conta das novas ofertas e possibilidades de interação com o mercado financeiro.

“Nossa ambição e meta é intensificar a criação de soluções que façam sentido para a vida financeira das pessoas e que contribuam para criar tendências na indústria”, disse Fabio Levi.

Posicionado como um dos bancos que mais oferece soluções e produtos de investimento inovadores à seus clientes, o BTG Pactual, recentemente, lançou dois fundos que oferecem exposição ao principal criptoativo do mundo, o bitcoin. No início de abril, o banco lançou o BTG Pactual Bitcoin 20 FIM, fundo que possuí 20% de bitcoin e 80% de renda fixa em sua composição. Poucas semanas depois, pensando em atender a demanda de investidores qualificados que desejavam uma exposição ainda maior ao criptoativo, o banco criou o BTG Pactual Bitcoin 100 FIM IE, que investe 100% de seu patrimônio na criptomoeda.

