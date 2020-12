Campanha publicitária leva bitcoin para aeroportos de todo o país

Ao entrar em grandes aeroportos, é fácil notar a existência de paineis divulgando as mais diversas informações, desde a planilha de voos até as cotações das principais bolsas de valores do mundo. A partir de agora, quem também terá espaço nesses locais é o bitcoin.

A ação é uma campanha da BitPreço, marketplace das corretoras de criptoativos que atuam no Brasil, e tem como objetivo o de ajudar a levar o bitcoin para novos públicos. Para isso, a empresa estampará a cotação do bitcoin em tempo real em alguns dos principais aeroportos brasileiros.

“Estamos levando o bitcoin até os aeroportos do Brasil com o intuito de mostrar ao público brasileiro que, assim como os investimentos mais conhecidos, como tesouro direto, CDB, fundos e ações, o bitcoin pode fazer parte dessa carteira. Colocamos a cotação do bitcoin junto com Ibovespa e dólar, exatamente para aproximar o que muitos chamam de ‘mercado tradicional’ com o mercado de criptomoedas”, disse André Hamada, cofundador da BitPreço.

A cotação exibida nos aeroportos será definida pela BitPreço, com base na média do que as exchanges participantes do marketplace divulgam: “A cotação da BitPreço reflete muito bem o preço praticado pelo mercado, por estar conectada em várias casas de câmbio de criptoativos do Brasil e do mundo”, completou Hamada.

Além dos preços, uma apresentação sobre o principal criptoativo do mundo estará disponível em vídeos nos paineis e também nas redes Wi-Fi públicas dos aeroportos. Assim, o usuário que desejar se conectar à elas verá um anúncio sobre o bitcoin a seguir.

A ação da BitPreço será realizada nos aeroportos de Congonhas (São Paulo), Santos Dumont (Rio de Janeiro), Pampulha (Belo Horizonte), Salgado Filho (Porto Alegre), Gilberto Freyre (Recife), Pinto Martins (Fortaleza), Afonso Pena (Curitiba) e Eduardo Gomes (Manaus).