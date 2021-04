Camisa que Pelé usou vira NFT em exchange brasileira focada em esportes

A Kraken Holding, empresa brasileira sem relação com a exchange norte-americana, anunciou nesta segunda-feira, 26, durante a abertura do CryptoWeek, o lançamento de uma plataforma exclusiva para unir o universo dos esportes com as criptomoedas.

Chamada de USD Sports, a plataforma pretende ser um ecossistema completo voltado ao esporte no qual os clientes poderão comprar desde ações tokenizadas de times e empresas esportivas, como também direitos relacionados aos atletas e até a criação de um museu do esporte.

O anúncio foi feito pelo presidente do BRAVE Combat Federation no Brasil e CEO da USD Sports, Marcos Ferraz: "Através da USD Sports, os atletas e fãs podem investir nas modalidades se tornando “sócios” de grandes organizações esportivas, além de apoiar atletas para que eles consigam crescer nas suas carreiras, fazendo com que o investidor também lucre".

A plataforma permitirá aos investidores exposição a diversos itens esportivos. Além disso, segundo Ferraz, também haverá a criação de museus físico e virtual com ítens raros da história do esporte, entre eles a camisa oficial e autografada que Pelé usou para fazer seu milésimo gol.

Todos os itens do museu serão reais, mas também transformados em NFTs, concedendo ao comprador a propriedade digital e direitos do item físico. Assim, segundo explicou Ferraz, os detentores do NFT ganharão royalties quando os itens físicos foram alugados ou monetizados de alguma maneira.

"Vamos criar um museu com todos os itens e cada detentor do NFT será o detentor do direito sobre aquele item físico, desta forma, quando os itens forem cedidos para uma exposição da FIFA na Copa do mundo por exemplo, o holder irá ganhar sua porcentagem naquela sessão, e assim por diante", explicou Ferraz.

Segundo ele, são mais de 3 mil itens físicos transformados em NFTs pela plataforma. Entre eles estão a camisa que Pelé usou para fazer seu milésimo gol, além da camisa de Pelé da Copa de 62, camisa de Diego Maradona da Copa de 82, entre outros.

Ainda segundo Ferraz, a principal meta da USD Sports é fazer da sua plataforma um verdadeiro ecossistema esportivo, criando e desenvolvendo o MMA, entre outros esportes, através de uma criptomoeda feita especialmente para essa finalidade.

USD Sports

Ferraz anunciou que a USD Sports será uma plataforma e também o nome de uma moeda nativa do sistema, portanto, para usar o sistema o usuário precisará ter a USD Sports Coin, que será disponibilizada ao mercado no preço inicial de 20 dólares.

O projeto da USD Sports envolve ainda uma blockchain nativa no qual empresas e desenvolvedores poderão construir contratos inteligentes voltados ao segmento esportivo. O mecanismo de validação da blockchain será o Proof-Of-Stake (PoS) e também permitirá aos holders do token renda passiva ao alocar os ativos nos pools de PoS da moeda.

Segundo Ferraz a plataforma estará disponível em 84 países e em 21 línguas diferentes, contudo não estará disponível para brasileiros que residirem no Brasil devido a falta de clareza regulatória sobre tokenização e ativos mobiliários digitais.

Ferraz declarou ainda que a plataforma terá exposição para todos os esportes, inclusive MMA, Fórmula 1, entre outros: "Será possível você ser o detentor digital do primeiro pódio do Ayrton Senna", declarou Ferraz dizendo que em breve haverá novos anúncios sobre a plataforma.

por Cointelegraph Brasil

