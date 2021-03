Bilionário e famoso investidor de ouro diz que 'bitcoin pode ser uma opção melhor'

Famoso por seus investimentos no ouro, Jeffrey Gundlach, fundador da DoubleLine Capital, gestora com mais de 800 bilhões de reais em ativos, parece estar mudando de opinião. Em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 18, o bilionário afirmou que o bitcoin é um ativo melhor do que o metal precioso.

"Eu acreditava na queda do dólar e na alta do ouro no longo prazo, mas tenho ficado neutro nos dois por mais de seis meses. Muito líquido derramado em um funil cria uma torrente. O bitcoin talvez seja o ativo do estímulo. Não parece que o ouro é", publicou o investidor, no Twitter.

No ano passado, Gundlach chegou a dizer que "não acreditava no bitcoin" e, em janeiro de 2021, que a criptomoeda estavam em "território de bolha" desde que tinha superado o preço de 23 mil dólares. "Não sou um opositor, mas há momentos em que as pessoas parecem estar tão do lado do barco que não acredito que o barco possa navegar tão bem", disse, na época.

A mudança de opinião do famoso apoiador do ouro é uma importante chancela para o bitcoin e reflete um movimento cada vez mais comum no mercado financeiro: enquanto os fundos de ouro negociados nas bolsas têm visto um grande fluxo de saída de dinheiro nos últimos meses, o mercado de criptoativos tem crescido rapidamente no mesmo período.

Investidores bilionários como Elon Musk, Ray Dalio, Paul Tudor Jones, Alan Howard, Stanley Druckenmiller, entre outros, são alguns dos que investiram ou falaram positivamente sobre o bitcoin e os criptoativos desde meados de 2020.

O preço da principal criptomoeda do mundo aumentou mais de 4 vezes nos últimos 12 meses, chegando a ser cotado acima de 52.500 dólares na última quarta-feira, 17. No momento, o bitcoin é negociado a 52 mil dólares no mercado internacional.

