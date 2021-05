Banco do governo de Singapura lança títulos tokenizados em blockchain

O DBS Bank Limited, banco público gerenciado pelo governo de Singapura, anunciou nesta segunda-feira, 31, sua primeira oferta de um token de segurança (STO), através da emissão de um título digital no valor de 11,3 milhões de dólares.

De acordo com o comunicado à imprensa, o maior banco do sudeste asiático, por meio de sua plataforma de negociação digital (DDEx), emitiu o DBS Digital Bond, que tem um vencimento de seis meses e possui uma taxa de juro anual de 0,6%.

Segundo o DBS, a mudança no formato de emissão de um título representa uma grande mudança no mercado, possibilitando que outros emissores e clientes passem a utilizar a estrutura da DDEx como uma alternativa mais eficiente para acessar os mercados de capitais, tendo em vista toda a facilidade que o formato pode trazer para o sistema financeiro.

“Nossa listagem de nosso primeiro STO na DBS Digital Exchange é um marco significativo, pois destaca a força de nosso ecossistema de ativos digitais no que diz respeito a facilitar novas formas de desbloquear valores financeiros para emissores e investidores”, disse Eng-Kwok Seat Moey, head do grupo de Mercado de Capitais no DBS.

O banco público de Singapura foi o único subscritor para a emissão dos títulos, que diferentemente dos negociados tradicionalmente no mercado de atacado, serão negociados em lotes de 7.600 dólares.

Além disso, o DBS também fez questão de salientar que seu STO segue rigorosamente todas as regras para emissão de títulos, acrescentando que o token podem proporcionar aos investidores todo o amparo legal existente em títulos tradicionais. Para o banco, a tokenização de ativos e títulos deve se tornar cada vez mais comum, acrescentando que a emissão de STOs poderá ser adotada por seus clientes como parte de seu exercício de levantamento de capital.

Em linha com a utilização de STOs para facilitar o acesso ao mercado financeiro, em 2019, o BTG Pactual lançou o seu primeiro security token, o ReitBZ, um token registrado em blockchain garantido por valores mobiliários, que tem como objetivo principal fornecer aos investidores uma forma ainda mais simples para acessar um fundo imobiliário. Desde então, utilizando a tecnologia presente nos contratos inteligentes, o banco já pagou mais de 1 milhão de reais em dividendos a seus investidores.

No curso Decifrando as Criptomoedas da EXAME Academy, Nicholas Sacchi, mergulha no universo de criptoativos, com o objetivo de desmistificar e trazer clareza sobre o seu funcionamento. Confira.