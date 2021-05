Argentina se torna a primeira seleção de futebol a ter seu próprio token

A seleção argentina de futebol será a primeira do mundo a lançar um token de torcedor, em mais uma parceria da Chiliz, referência neste mercado.

Segundo a Gazeta do Povo, a Chiliz fechou uma parceria com a Associação de Futebol Argentina para o lançamento do token ARG, a ser lançada na blockchain da Chiliz e na plataforma Socios.com.

A parceira de grandes clubes do mundo como Barcelona, Juventus e PSG ainda informou que os usuários cadastrados na Socios.com terão prioridade no acesso ao token ARG.

A parceria com a AFA marca a primeira iniciativa da Chiliz com seleções nacionais de futebol, que representam suas nações em torneios internacionais como a Copa América, Olimpíadas e Copa do Mundo.

O lançamento oficial deve acontecer nas próximas semanas, e o ARG vai seguir a mesma linha dos tokens de torcedores de clubes de futebol, dando acesso a pesquisas exclusivas, recompensas e promoções da seleção portenha.

A Chiliz têm expandido sua atuação em 2021, montando escritórios no Brasil e nos Estados Unidos recentemente. A empresa blockchain anunciou recentemente um token ligado às artes marciais mistas, conhecida como MMA, da qual o Ultimate Fighting Championship (UFC) faz parte.

O token CHZ também é um dos destaques do ano, chegando a valorização de 2.400% nos primeiros quatro meses de 2021. No Brasil, o CHZ já é listado na Binance, Mercado Bitcoin e Foxbit.

por Cointelegraph Brasil