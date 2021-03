Analista vê bitcoin a US$ 70 mil após recorde de compras por grandes investidores

O bitcoin voltou a valorizar nesta terça-feira, 9, com alta que chegou a 10% nas últimas 24 horas na máxima do dia. Segundo dados da rede, o novo movimento foi causado por grandes investidores, já que o número de ordens de compra com valor superior a 100 mil dólares atingiu um novo recorde.

Dados do serviço de análise de blockchain Material Indicators mostram que as transações de bitcoin com volume entre 100 mil e 1 milhão de dólares aumentou significativamente nos últimos dias, impulsionando a alta no preço, que chegou a 54.700 dólares, o valor mais alto das últimas duas semanas.

Segundo o responsável pela divulgação dos dados, o movimento indica que as "baleias", como são chamados os grandes investidores, decidiram comprar bitcoin durante a queda recente, quando a criptomoeda foi levada para mínimas perto de 44 mil dólares.

O analista, que se identifica como "Material Scientist" no Twitter, havia afirmado, no último domingo, que "não via um movimento de alta saudável" quando a criptomoeda começou a se recuperar, sugerindo que os grandes investidores poderiam derrubar o preço do ativo outra vez caso optassem por realizar pequenos lucros, como fizeram na alta anterior.

No entanto, nesta terça, notou que, "apesar das 'baleias' norte-americanas não terem mudado de postura, mesmo diante da aprovação do pacote econômido de 1,9 trilhão de dólares no Senado dos EUA, os grandes investidores chineses decidiram comprar", impulsionando a alta nos preços — segundo ele, a queda de preços nas ações de tecnologia do país asiático motivaram investimentos em bitcoin.

A China, apesar das restrições às negociações de bitcoin e criptoativos, já era apontada como responsável pelos movimentos de alta mais recentes do mercado.

Próximas paradas do bitcoin

De acordo com analistas, o preço de 52 mil dólares era uma resistência importante para o bitcoin, já superada nesta madrugada. Com base no livro de ofertas da Binance, maior exchange de criptoativos do mundo por volume negociado, apontam as faixas de preço de 58 mil e 59.500 dólares como as próximas resistência para a criptomoeda.

O analista de pseudônimo "filbfilb", que é frequentemente apontado como um dos principais especialistas em análises técnicas de criptoativos, divulgou gráfico nas redes sociais citando o preço de 70 mil dólares como a próxima marca para o bitcoin. "O destino nos espera", publicou, no Twitter, com a faixa de preço de 70 mil dólares descrita como "destino" na imagem.

Além dos grandes investidores, o mercado de criptoativos também foi impulsionado pelas notícias recentes que demonstram interesse cada vez maior dos investidores institucionais no setor. Na segunda-feira, 8, grandes empresas da China e da Europa anunciaram compras milionárias de bitcoin e ether.

No momento, o bitcoin é negociado a cerca de 54.500 dólares no mercado intercional, relativamente próximo do preço mais alto de todos os tempos, de 58.400 dólares.

