Criptoativos são "parte do futuro" do mercado, diz executiva ligada à Mastercard

Melissa Wisner, vice-presidente da empresa de rastreamento em blockchain Ciphertrace, destacou recentemente a maturidade conquistada pelo setor de criptoativos, indicando que ele deve ter um futuro baseado na união com o mercado tradicional. A Ciphertrace foi adquirida há poucos anos pela gigante de meios de pagamentos Mastercard.

Durante a sua participação em um evento do setor nas Bahamas, Wisner avaliou que "os laços entre o sistema financeira tradicional e o ecossistema cripto estão muito próximo". Na visão dela, isso mostra o grau de maturidade e o reconhecimento que o segmento tem tido.

Para a executiva, o mercado cripto "não está se distanciando" do sistema financeiro tradicional, apesar do que ela considera ser uma visão ainda majoritária entre entusiastas do setor de que os criptoativos e a tecnologia por trás dele seriam capazes de substituir esse mercado tradicional.

Grandes empresas estão adotando criptoativos?

Wisner destacou ainda que um número crescente de grandes instituições financeiras estão explorando cada vez mais a tecnologia blockchain. Um exemplo é a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, que realizou recentemente a primeira tokenização de ações a partir de uma tecnologia criada pelo banco JPMorgan.

Também recentemente, o Citigroup, a terceira maior instituição bancária dos Estados Unidos, lançou um serviço próprio voltado para a tokenização de ativos tradicionais, além de uma solução para a realização de pagamentos transfronteiriços a partir da tecnologia blockchain.

Nesse sentido, Wisner observou que muitos dos bancos que são parceiros da Mastercard não estão interessados em criptoativos no momento devido ao apetite concentrado em ativos de menor risco. Por outro lado, a tecnologia segue chamando atenção, para além dos ativos.

Na visão dela, a própria aquisição da Ciphertrace pela Mastercard mostra a "crença da Mastercard de que os ativos virtuais e cripto serão uma parte duradoura do futuro do mercado financeiro". Criada em 2015 pelo Departamento de Defesa dos EUA, a Ciphertrace foi adquirida em 2021 pela gigante de pagamentos.

