Criptoativos não são mais nicho e reguladores precisam se atualizar, diz FMI

Nos últimos anos, os criptoativos deixaram de ser “produtos de nicho” para ter uma presença mais mainstream, levando à necessidade de uma regulamentação mais abrangente do espaço, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Em um novo informe de autoria da diretora de mercados de capitais do FMI Aditya Narain e da diretora assistente Marina Moretti, as autoridades observaram que os criptoativos deixaram de ser “produtos de nicho” para serem usados ​​para investimentos especulativos, hedges contra moedas fracas e instrumentos de pagamento.

As autoras acrescentaram que isso, juntamente com as recentes falências de emissores de criptomoedas, exchanges e fundos de hedge “adicionou ímpeto ao esforço para regular”.

The failures of crypto issuers, exchanges and hedge funds have added impetus to the push to regulate these digital assets. Read more in F&D. https://t.co/Vfyr4uN6NY pic.twitter.com/4LF9P3DZpc

— IMF (@IMFNews) September 5, 2022