Criptoaposta da família Buffett decola até 12.000% e supera bitcoin; veja

No mundo dos investimentos os pioneiros costumam ser premiados. É por isso que a maioria dos investidores busca nos chamados “unicórnios” a chance perfeita para uma virada financeira. Afinal, em casos assim, apenas um acerto provindo de um pequeno investimento já é capaz de mudar a vida financeira de qualquer pessoa por completo. No mundo das criptomoedas, capitaneadas pelo bitcoin, isso também acontece com frequência.

Por se tratarem de tecnologias novas e disruptivas, esse mercado comumente apresenta retornos extremamente assimétricos e vantajosos para os investidores que sabem investir nele com ponderação e respeitando a sua volatilidade.

Veja o que aconteceu com quem investiu no bitcoin lá atrás, quando ainda valia centavos. Um investimento menor do que 100 reais em bitcoin em 2010 faria um novo milionário. Não à toa, hoje, no mundo, já existem 80 mil milionários investidores de bitcoin, segundo a Bitcoin Charts.

Muitos deles formados a partir da criptomoeda mais famosa do mundo. Já outros fizeram suas fortunas a partir de novos criptoativos, que hoje são milhares de vezes mais baratos e centenas de vezes mais lucrativos do que o próprio bitcoin.

Inclusive, o retorno de alguns desses ativos digitais é tão grande que o lucro entregue pelo bitcoin em 2021 é quase uma piada. Como é o caso da classe de criptoativos que ganhou a atenção dos maiores sobrenomes do mundo, como Musk e Buffett, e também de grandes empresas como Microsoft, Visa e Mastercard. E não é para menos: esse tipo de criptoativo está entregando os maiores lucros do ano.

Trata-se das chamadas NFTs, em inglês Non Fungible Token, mais especificamente o subsegmento das criptomoedas de jogos desenvolvidos em blockchain, conhecidas como gamecoins.

Embora seja um segmento embrionário que acaba de ser criado, são esses criptoativos que estão entregando lucros verdadeiramente transformadores para os seus investidores em prazos extremamente curtos. Falo aqui de retornos capazes de transformar quantias singelas em fortunas de uma vida toda.

Por exemplo, a gamecoin AXS, cripto de governança do jogo Axie Infinity, disparou mais de 12.000% em 2021. Isso significa multiplicar por 120 vezes o dinheiro investido. Ou, na ponta do lápis, transformar R$ 1.000 em mais de R$ 120.000. Para chegar ao milhão bastaria um investimento de R$ 8.333. E ela não foi a única.

O jogo Illuvium, concorrente do Axie Infinity, viu o preço da sua cripto disparar 732% de julho para cá. Há um ano, o ILV custava R$ 358 e, hoje, ele já soma mais de R$ 2.500. Quer mais um exemplo?

O token MANA, nativo do projeto Decentraland, valorizou 1.629% em 12 meses; a Enjin Coin (ENJ), criptomoeda para jogos em blockchain da empresa asiática Enjin, valorizou pouco mais de 3000% no primeiro trimestre de 2021. Tudo isso contra meros 44% de alta em dólar do BTC.

Os exemplos são incontáveis. Mas, em suma, é possível perceber que o mundo das gamecoins não é proveitoso apenas para quem joga, mas, principalmente, para quem investe nelas. No entanto, se engana quem pensa que o movimento de alta observado já saturou esse mercado.

Embora ele tenha sido exponencial, segundo analistas e gestores de fundos de investimentos consultados nesta reportagem, esse é apenas o começo do movimento ascendente que pode formar uma nova safra de milionários investidores.

O movimento que pode fazer essas criptos criarem uma nova safra de milionários

Para George Wachsmann, CIO da Vítreo, plataforma e gestora de investimentos que mais cresce no Brasil hoje e já conta com R$ 12 bilhões sob gestão, existem 6 gamecoins NFTs que representam as maiores oportunidades desse mercado.

Para que você tenha ideias elas já entregaram 3.600% de lucro aos seus investidores apenas em 2021 e agora poderão ser fortemente impactadas por um movimento que tem potencial para jogar essas criptomoedas para patamares jamais vistos antes.

"Esse mercado já criou centenas de milionários ao redor do Brasil e do mundo. Por isso, digo que não será surpresa vermos novos pessoas alcançando a tão sonhada marca do número 1 seguido de seis zeros a partir do dia 06 de outubro" George Wachsmann

O otimismo de Wachsmann se dá pelo retrospecto positivo percebido das últimas vezes que esse mesmo movimento de compra pelos investidores institucionais aconteceu. Quem se antecipou ao 'evento' pode capturar retornos de até 261 vezes só por estar posicionado nos ativos certos.

Antes é fundamental saber que, para facilitar o acesso a essas criptomoedas promissoras, fazendo com que ninguém fique de fora do possível movimento de alta, a Vitreo decidiu criar o primeiro fundo do Brasil focado somente em gamecoins NFTs.

Por meio dele, será possível comprar todas as seis gamecoins de maior potencial e que já multiplicaram por 37 vezes o dinheiro investido, com uma única tacada simples. Ele está fechado para captações, mas será aberto no dia 06 de outubro em um evento de inauguração online e gratuito.

Dessa forma, todos aqueles que quiserem ter a chance de buscar as valorizações astronômicas que estas seis gamecoins vêm entregando poderão fazer isso sem muitas complicações.

Isto é, não precisarão abrir contas em diversas exchanges (corretoras de cripto), montar uma wallet, guardar senhas ou ainda fazer operações complicadas. Na Vitreo, você poderá investir nessas gamecoins com a mesma facilidade com que investe em qualquer fundo de investimento da corretora.

3.000 reais se tornaram 1 milhão depois desse movimento institucional

Talvez você não saiba, mas o que realmente fez o bitcoin valorizar no ano passado não foi a crise do coronavírus ou ainda a impressão desenfreada de dinheiro por parte dos bancos centrais das principais economias do mundo. O que impulsionou, de fato, a cotação da criptomoeda foi a adoção em massa por parte dos investidores institucionais.

Foi depois que empresas como Paypal, Visa, Microsoft, Mastercard e diversas outras começaram a adotar bitcoin que o jogo virou e mudou de patamar para a criptomoeda. Afinal, depois disso, diversos investidores institucionais começaram a investir em peso no bitcoin. E em apenas um ano ele deixou de ser considerado um “mico” para integrar a carteira e portfólio de grandes investidores e até mesmo de fundos de previdência.

O resultado de todo esse frenesi criado em volta do bitcoin foi uma valorização de cerca de 420% em reais em 2020, enquanto o Ibovespa patinou, com um retorno de pífios 2,92%. Isso falando do bitcoin, que é a criptomoeda mais famosa, conhecida e com maior valor de mercado. Se pegarmos criptos menores, as valorizações foram ainda maiores.

Em 2021, as criptomoedas continuaram a produzir fortunas. Basta lembrar do que aconteceu com a criptomoeda baseada em meme Dogecoin no início do ano após Elon Musk insinuar que estaria investindo nela. Desde então a cripto chegou a subir incríveis 14.000% até a máxima do ano e transformou R$ 1.000 em R$ 140.000. Resultado esse que veio direto no bolso dos investidores da criptomoeda, como você pode ver na manchete do site Livecoins abaixo:

Falando de projetos mais sérios, o mesmo aconteceu com a criptomoeda MATIC depois do anúncio que o bilionário dono do Dallas Mavericks, Mark Cuban, estava investindo nela. Na data da divulgação a cripto subiu 40%. E no máximo do ano foram 26.000%, o que significa multiplicar por 261 vezes o dinheiro de quem investiu nela, em menos de 1 ano. Em outras palavras, para atingir o milhão bastaria um investimento de R$ 3.831.

Esse movimento acontece, pois em um mercado tão desconhecido e volátil, ter figuras conhecidas e respeitadas pode significar um verdadeiro “atestado” de que aquele ativo tem potencial. É por isso que depois que os institucionais chegam o que se vê é um forte fluxo comprador na cripto em questão.

Estamos te contando tudo isso porque se estas seis gamecoins já entregaram mais de 3.600% no ano sem qualquer tipo de investimento institucional, imagina o que pode acontecer se os grandes tubarões embarcarem nessa onda e colocarem mais luz nesse mercado?

Isso já começou a acontecer e enquanto a maioria está de olho em projetos mais conhecidos, um grupo de investidores visionários, entre eles os donos de algumas das maiores fortunas do mundo, iniciaram uma corrida silenciosa para molhar os pés nesse mercado.

A nova geração da família Buffett está investindo

Trata-se de figuras como Elon Musk, Visa, Microsoft, Mastercard, Mark Cuban e até mesmo Nicole Buffett, neta de ninguém mais que o megainvestidor Warren Buffett. Consegue perceber o padrão? Os mesmos responsáveis por fazer o bitcoin, Polygon e Dogecoin saltarem vertiginosamente este ano e no ano passado começaram a molhar os pés nesse mercado.

Com a iniciativa que será apresentada no dia 06, a Vitreo entra na vanguarda desse movimento. E oferece uma oportunidade aos investidores brasileiros de comprarem essas criptomoedas antes que os tubarões do mercado saiam, em peso, às compras.

Na visão do gestor da Vitreo, é apenas uma questão de tempo até que outros investidores institucionais invistam cada vez mais nesse mercado cheio de potencial que está disruptando a indústria de videogames.

É claro que retorno passado não é garantia de retorno futuro. Nem a Vitreo nem ninguém pode garantir que essas criptomoedas vão continuar a entregar retornos exponenciais.

Mas, como disse, o que se sabe no mundo dos investimentos é que os pioneiros costumam ser premiados. Como já dito acima: veja o que aconteceu com quem investiu no bitcoin lá atrás, quando ele ainda valia centavos. Um investimento menor do que 100 reais em bitcoin em 2010 faria um novo milionário.

E, ao que tudo indica, isso já começou a acontecer nessa nova classe de ativos embrionários. Quem possui essas criptomoedas na carteira já está ganhando muito dinheiro.

Até quanto você pode ganhar com estes gamecoins? Ele lucrou R$ 1 milhão; o próximo pode ser você

Afinal, as criptomoedas NFT são as que estão entregando os maiores retornos aos seus investidores. Até agora, em 2021, já foram multiplicações na ordem de 17 vezes, 31 vezes e até mesmo 120 vezes com AXS.

Para que você possa ter noção do que um retorno como esse é capaz de causar na sua vida, separamos um vídeo de um leitor de André Franco, analista escolhido pela Vitreo para selecionar as Gamecoins NFTs que serão inseridas no fundo.

Segundo o leitor de Franco, ele atingiu a tão sonhada marca do milhão seguindo a carteira sugerida por André, que teve o seu rendimento impulsionado, principalmente, pela gamecoin AXS. Confira o relato:

E ele não é o único. Basta você reparar nas manchetes abaixo para perceber que esses retornos estão sendo capturados aos montes por quem investe qualquer quantia nesses ativos.

Segundo os especialistas da Vitreo, a tendência é que esse movimento só aumente daqui para frente com mais investidores chegando. E os dados da ferramenta de análise de criptoativos DappRadar mostram que isso já começou a acontecer.

Eles apontam que esse segmento vem caindo no gosto de usuários e investidores desde o fim do ano passado, com o aumento exponencial do volume de transações dos marketplaces de NFTs. Confira no gráfico abaixo:

E a boa notícia é que, para George Wachsmann, isso só tende a se intensificar daqui para frente. O gestor ainda completa afirmando que "quem possuir ao menos uma pequena parcela do portfólio tem sérias chances de fazer fortuna com esse mercado nos próximos meses ou anos".

As seis gamecoins para ter a chance de buscar o seu primeiro ou próximo milhão

A boa notícia é que se você for rápido o suficiente e conseguir investir nesta classe de ativos o quanto antes, terá a chance de fazer fortuna aportando nesta tecnologia enquanto ela ainda está em seus estágios embrionários.

E a melhor parte é que, caso queira, você vai poder investir nelas sem ter que colocar a mão na massa. Afinal, investir através de fundos é a melhor maneira de dar o primeiro passo no mundo cripto. Uma vez que eles te poupam do trabalho manual e "terceirizam" toda a parte operacional para os gestores profissionais que realmente vivem do mercado financeiro. Afinal, investindo por meio de fundos, você:

Não precisa ter conhecimento sobre finanças, investimentos ou criptomoedas;

Não precisa de tempo – e/ou conhecimento – para ficar horas e horas escolhendo, analisando e “traidando” criptomoedas;

Nao precisa guardar a chave e senha de carteiras ou exchanges;

E não vai pagar taxas absurdas na hora da venda ou saque.

Os fundos te permitem replicar o retorno dos maiores investidores do Brasil, sem ter que colocar a mão na massa. Retornos expressivos, como é o caso da cesta de seis criptoativos ligados ao universo NFT que já multiplicaram por mais de 37 vezes o retorno dos seus cotistas apenas em 2021 e, na visão dos analistas consultados pela reportagem, estão prontos para dar uma nova perna de alta.

A partir de hoje você não tem mais desculpas para ficar vendo de longe todo mundo ganhar dinheiro com este mercado, menos você. Pois vai poder investir neles, caso queira, a partir do dia 06 de outubro quando o fundo finalmente abrir para captações. Se você quiser se adiantar para sair na frente e ser notificado logo quando o fundo for aberto, clique aqui e se cadastre nesta página.

Além de receber o alerta assim que o fundo abrir, você também poderá ver a série de conteúdos que o CIO da Vítreo, George Wachsmann, preparou para explicar em detalhes sobre esse novo segmento de mercado que está entregando os maiores lucros e chamando a atenção dos maiores investidores do mundo.

"Não há dúvidas, o mercado de games dentro do universo cripto é o com potencial multiplicado mais evidente. Acredito que é o que mais dá chances de chegar ao milhão rapidamente. Mais especificamente, essas seis criptomoedas, ao meu ver, são uma solução muito interessante para aquela parte mais agressiva do seu portfólio. E, nesse mercado, os lucros vêm em questão de meses. "

