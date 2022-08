'Cripto é muito maior que o bitcoin', diz André Portilho, do BTG Pactual e da Mynt

O novo quadro de entrevistas do Future of Money estreia com André Portilho, head de Digital Assets no BTG Pactual. Além de um vasto histórico no maior banco de investimentos da América Latina, Portilho participou das principais iniciativas do BTG Pactual no setor de criptoativos desde 2017. Agora, ele lidera o lançamento da Mynt, uma empresa BTG Pactual para a negociação de bitcoin, ethereum, solana, cardano e polkadot, algumas das principais criptomoedas do mercado.

Em entrevista com Mariana Maria, André Portilho compartilha suas percepções sobre o mercado de criptomoedas e qual a estratégia do gigante dos investimentos para acelerar suas iniciativas no setor mesmo em um momento de crise.

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe nas redes sociais: Instagram | Twitter | Telegram | Tik Tok