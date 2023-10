Cripto é "forma de melhorar padrão de vida" para quase metade dos investidores, diz pesquisa

Aproximadamente 50% dos usuários de criptomoedas investem em ativos digitais para melhorar seu padrões de vida no dia a dia.

De acordo com uma pesquisa realizada pela exchange de criptomoedas Bitget, publicada em 5 de outubro, 46%, 44% e 41% dos entrevistados na Coreia do Sul, Canadá e Turquia, respectivamente, disseram que melhorar o padrão de vida é seu objetivo principal ao investir em ativos digitais. Enquanto isso, cerca de 36% dos entrevistados na Malásia e em Taiwan disseram que melhorar a qualidade de vida de suas famílias era mais importante do que outras aspirações.

Cerca de 27% das mulheres que investem em criptomoedas nos Estados Unidos e na Turquia disseram ter investido em ativos digitais para financiar a educação de seus filhos, em comparação com apenas 5% na Coreia do Sul e no Japão.

Em termos de valor investido, os usuários da China apresentaram o maior nível de engajamento, com 18% alocando entre US$ 50.000 e US$ 100.000, e outros 19% investindo entre US$ 100.000 e US$ 500.000. Embora a China tenha proibido o comércio de criptomoedas, os cidadãos chineses ainda podem manter e negociar criptomoedas contornando a proibição por meio de VPNs. A proibição também não tem efeito para os cidadãos chineses que residem no exterior.

Investidores de 20 países

A pesquisa foi realizada entre maio e agosto deste ano e contou com mais de 1.500 participantes de 20 países da União Europeia, China, Japão, Coreia do Sul, Turquia, EUA e Canadá.

Apesar da adoção contínua, o interesse em criptomoedas estagnou em certas regiões do mundo devido ao endurecimento da regulação e ao mercado de baixa atualmente em curso.

Em 4 de agosto, o Cointelegraph informou que a propriedade de criptomoedas entre adultos canadenses caiu três pontos percentuais entre 2021 e 2022. "Os investidores não pareciam estar deixando o Bitcoin por outros criptoativos, pois observamos uma diminuição na propriedade de altcoins também", disse o Banco do Canadá ao publicar os resultados de sua pesquisa.

Em outros cantos do mundo, 99% dos nigerianos relataram conhecimento de ativos digitais em uma pesquisa recente, com 90% dos entrevistados dizendo que planejam investir em criptografia no próximo ano.

