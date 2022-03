Cripto da Bored Ape Yacht Club sobe 700% em primeiro dia de negociações

Na tarde dessa quinta-feira, 17, foi lançado o ApeCoin, token pensado para a expansão do ecossistema do Bored Ape Yatch Club - a coleção de NFTs mais valiosa da história. Logo após o início das negociações, o preço da criptomoeda disparou, atingindo pico de US$ 39, segundo o CoinMarketCap - o preço inicial era de US$ 1, mas algumas corretoras listaram o ativo mais tarde, já cotado a US$ 4, como no caso da FTX.

Apesar do salto inicial, pouco tempo depois o ativo perdeu fôlego e se estabilizou na casa dos US$ 8 - mesmo assim, uma impressionante valorização de mais de 700% em poucas horas após o lançamento da criptomoeda.

No entanto, nem todos os sites mostram o mesmo valor máximo para o ApeCoin (APE). O CoinGecko, por exemplo, mostra o valor máximo de somente US$ 10,36. Essa diferença se dá pelo pouco tempo de negociações envolvendo o ativo, o que dificulta o seu monitoramento nas dezenas de corretoras que podem, ou não, listá-lo em sua plataforma. Apesar disso, existe concordância entre os sites para o valor de negociação atual, acima dos US$7.

O token, que foi distribuído gratuitamente para os detentores dos Bored e Mutant Apes por meio de um airdrop, foi anunciado na última quarta-feira, puxando também os preços dos NFTs principais da empresa. Segundo o site Floor Prices, o macaco entediado mais barato custava 91,9 ethers, equivalentes a aproximadamente US$ 248.000 no momento do anúncio, valor que, ao longo da noite, saltou para 105,9 ethers, ou US$ 292.000.

O APE funcionará como uma espécie de token de governança: seus detentores participarão da ApeCoinDAO, organização descentralizada que decidirá o futuro da plataforma.

Além da FTX, a ApeCoin já foi listada por quase todas as grandes corretoras cripto, como Binance, Coinbase, KuCoin, Huobi, Gemini, Kraken e várias outras, inclusive a brasileira Mercado Bitcoin. Em comunicado, Reinaldo Rabelo, CEO da corretora nacional, declarou: “O anúncio do lançamento do ApeCoin agitou a comunidade cripto mundial, uma vez que abre para os investidores a possibilidade de investir no que muitos consideram o novo “bored ape”.

Na última terça-feira, 15, documentos vazados revelaram os planos da Yuga Labs, detentora dos direitos dos Apes, de lançar seu próprio metaverso, além do token. A empresa pretende vender terrenos virtuais, desenvolver um jogo em blockchain e usar o ApeCoin para sustentar esse novo ambiente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok