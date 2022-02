Criadora do jogo GTA se diz convencida sobre potencial de blockchain e NFT

Em uma entrevista publicada pela GamesIndustry.biz na última segunda-feira, 7, o CEO da gigante dos videogames Take-Two, Strauss Zelnick, declarou que a empresa está altamente convencida que os jogos em blockchain com tokens não-fungíveis (NFTs) se encaixam nas ofertas da empresa para o futuro. Ele disse ainda que a companhia não vai criar empecilhos para o lançamento Grand Theft Auto (GTA) 6 e confirmou a negociação para aquisição da Zynga, desenvolvedora do FarmVille e do CSR Racing.

Zelnick ratificou algumas de suas declarações do passado favoráveis aos NFTs e aos jogos em blockchain, argumentando que os NFTs são reais e que a Take-Two acredita em produtos digitais, porque a empresa há muito tempo vende produtos digitais, apostando em bens raros e colecionáveis. Mas ponderou em relação a uma possível especulação que pode estar acontecendo neste segmento do mercado de criptoativos.

"Queremos ter certeza de que os consumidores sempre tenham uma boa experiência toda vez que se envolverem com nossas propriedades. E perder dinheiro com uma especulação não é uma boa experiência, então vamos ficar longe da especulação. No entanto, estamos altamente convencidos de que há uma oportunidade para os NFTs se encaixarem nas ofertas da Take-Two no futuro", explicou.

O CEO foi confrontado em relação a uma possível canibalização do GTA 6 em relação ao GTA 5 e sua versão online. Isso porque as atuais versões do jogo venderam 5 milhões de unidades no trimestre, aumentando seu valor vitalício para 160 milhões, e foram destaque na receita líquida de US$ 903 milhões, cujo valor representa um aumento de 5% neste período.

Recentemente uma das desenvolvedoras da Take-Two, a Rockstar, anunciou que está trabalhando no desenvolvimento do GTA 6, que não deve sofrer embaraços em relação ao seu lançamento, em razão de uma possível estratégia de manutenção da aceitação massiva que ainda demonstram os números do GTA 5.

"Você sempre tem que estar disposto a ser novo, você sempre tem que estar disposto a trazer aos consumidores o que eles querem. No minuto em que você tenta proteger o passado, você se torna irrelevante. Estou emocionado pela Rockstar estar trabalhando na próxima iteração de Grand Theft Auto", argumentou Zelnick.

Ao confirmar os avanços nas negociações para aquisição da Zynga, esperada para acontecer em abril ou junho, o CEO da Take-Two disse que a estratégia deverá se manter em relação à empresa adquirida ao declarar que:

"Acho que coletivamente continuaremos a ter essa abordagem e acho que haverá oportunidade contínua de construir o negócio da mesma maneira que o construímos."

Caso a aquisição da Zynga se confirme, assim como a manutenção dos direcionamentos da desenvolvedora de jogos sugerida por Strauss Zelnick, a Take-Two deverá entrar no universo dos criptoativos antes do que se imagina. Isso porque a Zynga acaba de anunciar planos para lançar seus primeiros jogos baseados em blockchain e NFTs ainda este ano.

