Criadora do Fortnite, Epic Games disponibiliza jogo com NFTs em sua plataforma online

Nesta quinta-feira 15, a Epic Games, criadora de um dos maiores sucessos da atualidade no setor de jogos online, anunciou o lançamento de um jogo com NFTs em sua plataforma. O Blankos Block Party é um jogo criado pela Mythical Games, que envolve o uso de tokens não fungíveis (NFTs) para representar itens exclusivos.

Lançado em 2020 pela Mythical Games em uma versão beta, o estúdio alega que desde então, o Blankos Block Party já acumulou mais de um milhão de jogadores até o momento em sua plataforma nativa. Agora disponível na loja online da Epic Games, este é o primeiro título da Web3 a integrar a plataforma, que conta com grandes sucessos dos jogos online.

Anteriormente, a Gala Games, outra empresa que trabalha em jogos em blcokchain, chegou a anunciar que seu jogo de tiro com tema ocidental chamado Grit seria o primeiro a integrar a plataforma da Epic Games. No entanto, o lançamento não ocorreu até o momento e o posto foi perdido para o Blankos Block Party nesta quinta-feira, 15.

O jogo disponível na loja da Epic Games é o mesmo lançado em 2020 e permite que os usuários joguem e colaborem em um mundo virtual inspirado na cultura de brinquedos de designer/vinil.

Apesar da compra de NFTs não ser necessária para acessar o jogo, os tokens não fungíveis são utilizados no Blankos Block Party para representar itens exclusivos, como roupas e acessórios de avatar, que podem ser comprados e vendidos no marketplace do próprio jogo.

Desde o lançamento em 2020, o Blankos Block Party anunciou parcerias com várias marcas e artistas famosos para lançamentos de edição limitada, incluindo Burberry, Atari e Deadmau5. Agora, o jogo pretende dar continuidade ao seu sucesso na plataforma da Epic Games.

Chamada de Epic Games Store, a plataforma da criadora do Fortnite conquistou mais de 194 milhões de usuários até o final de 2021. Ela também adotou uma abordagem contrária a de seus concorrentes sobre os jogos em blockchain.

Enquanto a Steam passou a impedir que seus desenvolvedores publiquem jogos que envolvam blockchain, criptomoedas e NFTs em sua plataforma, a Epic Games adotou uma abordagem mais branda.

O fundador e CEO da Epic Games, Tim Sweeney, chegou a publicar nas redes sociais que, embora o estúdio não planejasse usar NFTs ou a tecnologia Web3 em seus jogos no momento, ele permitiria que outros criadores os usassem desde que respeitassem as leis e diretrizes da plataforma.

“A Epic Games Store dará as boas-vindas aos jogos que usam a tecnologia blockchain, desde que sigam as leis relevantes, divulguem seus termos e sejam classificados por idade por um grupo apropriado”, publicou Sweeney. “Embora a Epic não esteja usando criptomoedas em nossos jogos, damos as boas-vindas à inovação nas áreas de tecnologia e finanças.”

Agora, será possível acessar o Blankos Block Party a partir de sua plataforma nativa e também na Epic Games Store em versões idênticas. Elas representariam uma versão de “acesso antecipado” à versão completa do jogo, que tem seu lançamento previsto para 28 de setembro em ambas as plataformas e contará com conteúdos adicionais.

O Blankos Block Party é executado na plataforma Mythical do estúdio, que é construída no protocolo blockchain EOS.IO, mas tem uma ponte para a rede Ethereum. A Mythical também está desenvolvendo vários outros jogos, incluindo o NFL Rivals, e mais recentemente arrecadou US$ 150 milhões em uma rodada de investimentos que a avaliou em US$ 1,25 bilhão em novembro de 2021.

Depois do sucesso de jogos em blockchain como Axie Infinity nos últimos anos, uma série de empresas desenvolvedoras de games buscam se atualizar para o que pode ser a nova tendência de mercado. Seja através da exclusividade dos NFTs ou da possibilidade de ganhos reais em criptomoedas, as mudanças propostas pelo uso da tecnologia blockchain no mundo dos games promete conquistar números ainda maiores que os 1 milhão de jogadores do Blankos Block Party.

