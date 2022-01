Criadora do Axie Infinity lança criptomoeda própria para a rede Ronin

De acordo com um anúncio feito nesta quinta-feira, 27, a Sky Mavis, criadora do jogo Axie Infinity, está lançando o RON, um token de governança para sua sidechain na Ethereum, a Ronin Network.

O token RON permite que os usuários paguem por transações na Ronin e também inclui recursos de finanças descentralizadas (DeFi), como governança da comunidade e uma utilidade futura via staking para ganhar recompensas.

O RON é negociado atualmente por cerca de US$ 3,49, de acordo com o CoinMarketCap.

A Ronin foi lançada em fevereiro de 2021 e tem como objetivo ser um blockchain líder do setor para jogos, acelerando as transações e eliminando as caras taxas de Gas para os jogadores. Em novembro, o produto de segunda camada da Sky Mavis processou 560% mais transações do que a Ethereum, de acordo com um relatório da Nansen.

Atualmente, o blockchain da Ronin possui 250 mil endereços ativos diários exclusivos de acordo com dados da Nansen e, em 2021, processou 15% de todo o volume de tokens não fungíveis (NFTs) do mercado.

Como incentivo, a Sky Mavis está oferecendo aos usuários transações gratuitas para manter os Axies, monstrinhos do jogo, e terrenos virtuais em suas carteiras Ronin.

“É importante que a Ronin tenha propriedade compartilhada pela comunidade que a constrói e usa. No primeiro mês da Ronin, o Axie Infinity teve um aumento de 300% no volume mensal de negociação de NFTs, e um aumento de 131% nos jogadores ativos diários”, disse Jeff Zirlin, head de crescimento e cofundador da Sky Mavis.

A rede Ronin também afirma ser mais eficiente em termos de consumo de energia do que as redes Bitcoin e Ethereum. Usando 0,0000015 emissões COT (em Kg) para uma transação na Ronin, em comparação com os 1.079,18 necessários para uma transação na rede Bitcoin, e 125,26 na Ethereum.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

