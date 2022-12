Criadora da MetaMask vai reduzir tempo de armazenagem de dados após polêmicas

Em uma atualização de privacidade publicada na terça-feira, 6, a ConsenSys, desenvolvedora da popular carteira de criptoativos MetaMask, disse que vai reduzir o período de retenção de dados do usuário, como endereços de carteira e de IP, para sete dias.

Anteriormente, em 24 de novembro, a empresa atualizou sua política de privacidade para esclarecer como o Infura - chamada de procedimento remoto padrão do MetaMask - processa os dados dos usuários da ferramenta de carteiras digitas.

A revelação gerou polêmica na comunidade de investidores de criptoativos em torno de questões de privacidade, levando a empresa a esclarecer que os endereços IP coletados por meio da MetaMask não são monetizados ou “explorados”.

Nesta última atualização, a ConsenSys explica ainda que não armazena informações da carteira MetaMask quando os usuários fazem solicitações de “leitura” por meio do Infura, como por exemplo quando fazem login para verificar o saldo da conta.

Em vez disso, os IPs e endereços de carteira dos usuários são registrados apenas após solicitações de “gravação”. Ou seja, quando fazem transações por meio dos terminais RPC do Infura.

A ConsenSys também ressaltou que os dois tipos de dados não são armazenados juntos, evitando que os seus sistemas façam inferências a partir deles.

Após o feedback da comunidade, a empresa disse que criará uma nova página de configurações avançadas para dar a todos os novos usuários a oportunidade de escolher seu próprio RPC durante a integração e a qualquer momento no futuro. Os usuários têm a opção de desativar o Infura e escolher um RPC de terceiros.

No entanto, a ConsenSys adverte que "do ponto de vista da privacidade, alertamos que essas alternativas podem não fornecer mais privacidade; provedores RPC alternativos têm diferentes políticas de privacidade e práticas de dados, e hospedar um nó pode tornar ainda mais fácil para as pessoas associarem as suas contas Ethereum ao seu endereço IP".

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok