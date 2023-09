Criador da Ethereum tem conta hackeada e usuários perdem R$ 4 milhões em golpe

Vitalik Buterin, um dos criadores do blockchain Ethereum, teve sua conta na rede social X, o antigo Twitter, hackeada no último fim de semana. Os responsáveis usaram o perfil para promover uma falsa distribuição de criptoativos, e usuários que caíram na oferta relataram prejuízos de cerca de US$ 800 mil (R$ 4 milhões, na cotação atual).

O golpe começou no último sábado, 9, após uma publicação na conta de Buterin. No post, o perfil anunciava o lançamento de uma coleção comemorativa de tokens não fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) que teria sido lançada pela empresa Consensys e seria distribuída de graça.

A publicação contava com um link para um site que pedia aos usuários algumas informações pessoais e também criava uma conexão com carteiras digitais para poder enviar o NFT. Entretanto, a partir dessas informações, os golpistas conseguiram roubar criptoativos que estavam armazenados nesses endereços.

Até o momento, não se sabe ao certo quanto os golpistas obtiveram com a ação, que se concentrou no roubo de NFTs, mas a cifra ronda a casa dos US$ 800 mil, considerando relatos de vítimas. Logo após a publicação, diversos usuários alertaram sobre a possibilidade de golpe.

Na prática, a ação é considerada um golpe de phishing, que utiliza técnicas de engenharia social para convencer as vítimas a compartilhar voluntariamente informações sensíveis, que então são usadas para obter fundos. Pouco depois da invasão, apublicação com o link para o golpe foi deletada.

Entretanto, ainda não há uma confirmação de que o criador da Ethereum recuperou a conta, já que não há nenhuma nova publicação até o monento. Além disso, essa não foi a primeira invasão na conta de Buterin: a empresa PeckShield relembrou que, em outra invasão, golpistas também roubaram NFTs de usuários.

O pai de Vitalik Buterin, Dmitry Buterin, também chegou a alertar usuários sobre o golpe. Ele confirmou que Vitalik estava tentando retomar o controle da sua conta, mas não informou até o momento se o filho foi bem-sucedido.

Após o caso, Chanpeng Zhao, CEO da corretora de criptomoedas Binance, alertou os usuários sobre esse tipo de golpe: "Use o bom senso ao ver publicações nas redes sociais, mesmo de grandes personalidades. A segurança das contas no Twitter não é a mesma de plataformas financeiras, ela precisa de mais recursos".

Vitalik's Twitter account got hacked. Use common sense when reading content on social media, even from large KOLs.

Twitter's account security is not designed as financial platforms. It needs quite a bit more features: 2FA, login id should be different from handle or email, etc.… pic.twitter.com/oYQch8r2H0

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) September 10, 2023