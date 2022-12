Criador do iPod lança carteira cripto para facilitar vida de investidores: 'Não é só para nerds'

Criador do primeiro iPod lançado pela Apple em 2001, Tony Fadell agora quer transformar o investimento em criptomoedas mais seguro e acessível. Em parceria com a Ledger, uma das maiores empresas de carteiras cripto do mundo, Fadell lança a Ledger Stax, que inova em design e traz novas funcionalidades para facilitar a vida de investidores.

Focada nas “hardware wallets”, as carteiras de criptomoedas da Ledger funcionam de forma offline. Desconectadas da internet, elas representam uma das formas mais seguras de realizar a auto custódia de criptomoedas.

Isso porque diferentemente dos ativos tradicionais, as criptos oferecem a possibilidade de que o próprio investidor realize a sua custódia, ou seja, mantenha a propriedade de seus investimentos sem o intermédio de um banco ou instituição financeira.

Apesar disso, empresas focadas na custódia de criptomoedas já existem e também investem em segurança, para aqueles que optarem pelo serviço, já que a auto custódia também possui seus desafios de usabilidade. No Brasil, a Mynt, do BTG Pactual, é uma das pioneiras.

Foi pensando nestes desafios de usabilidade que Tony Fadell projetou a Ledger Stax. Com design inovador, a carteira física e offline é diferente dos modelos anteriores lançados pela empresa, similares aos pen drives comuns e com visores simples e pequenos. O modelo Stax possui uma tela que cobre a frente e as curvas laterais do produto.

“Está na hora de um dispositivo para os usuários mais comuns. Ao mesmo tempo, não

podemos sacrificar segurança”, disse Pascal Gauthier, CEO da empresa francesa de carteiras cripto.

O visor possui tecnologia “always on”, também presente em muitos modelos de smartphone da atualidade. Isso quer dizer que a tela é sempre visível, mesmo que não esteja ligada no momento.

Segundo a Ledger, isso possibilita que o investidor possa sempre ver seus NFTs armazenados na carteira, sem consumo de bateria adicional. A bateria pode durar semanas ou até meses, de acordo com a empresa.

O novo modelo permite o armazenamento não só de NFTs, mas de 500 outros criptoativos, afirma a Ledger em um comunicado.

Entre as outras inovações propostas por Tony Fadell para as carteiras de criptomoedas, estão a portabilidade do dispositivo, que é do tamanho de um cartão de crédito, a conexão via USB-C com o aplicativo da Ledger para computador, e a conexão via Bluetooth para celulares, no aplicativo Ledger Connect. Além disso, é possível carregar a carteira de criptomoedas com carregadores sem fio.

"Depois de aprender mais sobre a comprovada tecnologia de segurança da Ledger e experimentar todas as 'melhores' carteiras de hardware por aí, me convenci a construir

um dispositivo de próxima geração”, disse Fadell.

"Precisamos de uma ferramenta amigável ao usuário…não! Uma ferramenta 'incrível para o usuário', para trazer segurança digital para o resto de nós, não apenas para os nerds", acrescentou o designer.

Com previsão de lançamento para comercialização no primeiro trimestre de 2023, quem comprar a Ledger Stax também receberá um “Infinity Pass”, uma espécie de “passaporte” para o resgate de benefícios exclusivos, como um NFT gratuito.

