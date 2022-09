Criador de gestora bilionária elogia criptomoedas e diz que futuro do setor está nas mãos dos jovens

Apesar da queda generalizada do mercado cripto em 2022, a classe de ativos ainda vem chamando a atenção de investidores bilionários. É o caso de David Rubenstein, cofundador do Carlyle Group. Após fundar a empresa, que possui US$ 376 bilhões sob gestão, o empresário agora diz estar de olho nas criptomoedas e suas empresas relacionadas.

Durante uma entrevista ao Squawk Box da CNBC, Rubenstein afirmou estar interessado não apenas nas criptomoedas, mas também em empresas que trabalham no setor. Além disso, o bilionário acredita que a classe de ativos tenha uma regulação amigável nos Estados Unidos em breve.

“Alguns dos investimentos relacionados a blockchain e coisas associadas a criptomoedas provavelmente estarão conosco por um bom tempo”, afirmou o cofundador do Carlyle Group, que já investe pessoalmente na classe de ativos.

Rubenstein se mantém otimista, mesmo que o mercado cripto tenha sido “derrubado drasticamente” em 2022. Bitcoin e ether, as duas principais criptomoedas, caíram 58% este ano, de acordo com dados do CoinMarketCap.

No entanto, para Rubenstein, este não seria um problema, já que o bilionário acredita que o setor possa continuar evoluindo à medida que as gerações mais jovens se esforçam para inovar e promover novas ideias.

"Os jovens tendem a ter inteligência e energia para criar tendências", disse. "Não são as pessoas na casa dos setenta que dizem 'vamos entrar em computadores pessoais'”, disse o empresário de 73 anos à CNBC.

Rubenstein também estende seu otimismo para a regulação do setor de criptomoedas de forma justa. Ao contrário do que muitos especialistas temem, o executivo não acredita que as leis dos Estados Unidos possam sufocar a inovação e restringir o mercado cripto.

O bilionário espera que o Congresso norte-americano tenha uma abordagem imparcial ao regular o setor, ajudando a incentivar a inovação sem o risco de gerar efeitos colaterais negativos ao mercado, o que pode ser muito benéfico para empresas e investidores.

"O eleitorado cripto é muito forte no Congresso [e] eles tendem a ser muito republicanos [ou] muito libertários. A indústria provavelmente não será branda ao lidar com membros do Congresso”, afirmou.

Rubenstein também elogiou o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, por intervir para ajudar o setor de criptomoedas e tomar medidas para injetar liquidez em negócios que corriam o risco de quebrar.

