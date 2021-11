Criador da Polkadot promete acabar com 'escravidão financeira' da Ethereum

A conclusão do primeiro leilão de parachain da Polkadot foi a ocasião para seu criador, Gavin Wood, anunciar uma nova "liberdade" das restrições econômicas dos contratos inteligentes da Ethereum.

Wood, cofundador da Ethereum que ajudou a desenvolver a Solidity, linguagem de programação utilizada para o desenvolvimento de aplicativos na rede Ethereum, disse que o modelo econômico de locação financeira de parachains (blockchains paralelos) da Polkadot é exatamente o motivo pelo qual os usuários não precisam comprar um token de plataforma, ou precisam comprar qualquer coisa sobre o token nativo da estrutura, a DOT.

É um modelo que contrasta fortemente com a Ethereum e com a maioria dos concorrentes da Ethereum, de acordo com Wood.

“Os usuários de aplicativos desenvolvidos na Ethereum são escravizados por ele do ponto de vista econômico”, disse Wood em uma entrevista. “Na Ethereum, esses usuários precisam possuir ether e, muitas vezes, algum outro token que permita que eles usem qualquer aplicativo criado com os contratos inteligentes da Ethereum. Esta é uma limitação enorme”.

Imagine, disse Wood, se cada vez que você fizesse uma pesquisa no Google, você tivesse que pagar a ele um décimo de centavo pela eletricidade.

“Isso simplesmente não faz sentido”, disse ele. “Esta é a principal diferença entre o modelo de aplicação de execução livre com a Polkadot, em comparação ao modelo de contrato inteligente de execução de transações que você obtém com a Ethereum e os concorrentes da Ethereum.”

Abordagem da Polkadot

Em um alto nível, a estrutura da Polkadot permite que os desenvolvedores de aplicativos criem seus próprios blockchains com suas próprias regras e, que essas redes possam se comunicar entre si.

O sistema de blockchain interligado se beneficia das garantias de segurança agrupadas da Rede de Retransmissão, que conecta os vários parachains e desempenha um papel importante na validação do mecanismo de consenso de proof-of-stake aleatório da Polkadot.

Semelhança da Ethereum com Bitcoin

De forma bastante provocativa, Wood disse que a Ethereum está mais próxima do blockchain do Bitcoin do que muitos de seus adeptos gostariam de admitir.

“Na verdade é o Bitcoin, mas com algum script extra”, disse ele. “Os mineradores da Ethereum podem escolher quais transações eles incluem, exatamente da mesma forma que os mineradores de bitcoin podem escolher incluir esta transação de bitcoin em vez daquela transação de bitcoin”.

Os caprichos dos mineradores da Ethereum são parte de um problema fundamental com uma implementação de blockchain que não foi projetada para acomodar ações ou tarefas no nível do aplicativo; tudo acontece no nível do usuário em contratos inteligentes, disse Wood.

Corrida por parachains

O primeiro leilão disputado da Polkadot teve seus dois projetos principais, Moonbeam e Acala, angariando mais de 1,3 bilhão de dólares em DOT cada, em uma tentativa de conseguir o primeiro slot de parachain. Levando isso em consideração, foi dito que a competição de Polkadot para garantir prêmios com a ação não foi um sistema aberto da mesma forma que a Ethereum.

Wood apontou que o modelo econômico dos leilões de parachain ainda permite "parathreads", uma abordagem pré-paga que está entre o modelo parachain e o modelo de contratos inteligentes onde os usuários pagam. Mas com uma diferença importante. Na Polkadot, ainda é o blockchain pagando o sistema, disse ele, para que os usuários do blockchain não precisem possuir o token e não tenham que pagar pelo aplicativo.

“Você obtém muito mais liberdade como provedor de aplicativos”, disse Wood. “Tanto a liberdade econômica de não passar essa exposição aos tokens DOT da maneira que o Ethereum exige que você faça, quanto a liberdade técnica para permitir que você realmente use toda a gama de recursos dos blockchains.”

Olhando para frente

Os vencedores do primeiro lote de leilões irão ao ar juntos em meados de dezembro, com muitos outros pela frente. Olhando para o futuro, Wood apontou algumas áreas da tecnologia que ele está interessado em ver sendo trabalhadas no universo da Polkadot. Isso inclui plataformas de contratos inteligentes assíncronas, focadas em níveis futuros de composição entre blockchains e shards de blockchain, que ele chamou de "contratos inteligentes 2.0". Outras áreas interessantes que estão sendo abordadas usando o Substrate foram a execução confiável usando o tipo de ambiente Intel SGX e a tecnologia de prova de conhecimento zero, tanto para blindagem quanto para privacidade, bem como eficiência de transferência por meio de rollups.

Ele também mencionou mais “coisas malucas”, como parachains para o bem comum sem fins lucrativos.

“Eu faço o meu melhor para construir algo muito abstrato e geral, para que possa ser usado para coisas além do que eu posso ver”, disse Wood. “Definitivamente, há um sentimento de realização quando você vê o que você construiu sendo usado para algo que você não imaginou.”

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

