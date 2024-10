Criador da Ethereum revela um dos 'maiores riscos' para o blockchain

Vitalik Buterin, um dos criadores do blockchain Ethereum, revelou nesta semana o que ele acredita ser um dos "maiores riscos" para a rede, atualmente a maior e mais usada no mercado cripto. Em uma publicação em seu blog pessoal, o desenvolvedor deu mais detalhes sobre sua preocupação com o projeto.

Segundo Buterin, "um dos maiores riscos para a Ethereum é a prova de participação centralizar a rede devido a pressões econômicas". A prova de participação é o atual mecanismo de consenso do blockchain, ou seja, a forma como as movimentações são validas e registradas na rede.

Desde 2022, a Ethereum trocou a prova de trabalho (proof-of-work) pela prova de participação (proof-of-stake). Nela, os usuários interessados em serem validadores da rede precisam "bloquear" uma quantidade de ethers no blockchain. Em troca, eles recebem recompensas em ether pelo trabalho.

Em sua publicação, Buterin explicou que a centralização ocorreria caso houvesse uma quantidade muito grande de ethers "bloqueados" na rede. Na prática, isso poderia dar mais poder tanto a um validador com grande fatia de ethers em staking quanto para os usuários que tivessem os poucos ethers restantes livres no mercado.



O resultado, avalia, seria um controle tanto na geração dos blocos de movimentações registradas na rede quanto na provisão de ethers para recompensas pela validação. Mas o desenvolvedor destacou que uma prioridade no momento é exatamente resolver os problemas de "construção" dos blocos.

Para isso, a Ethereum deverá receber em breve a atualização Scourge. Os principais objetivos, diz o desenvolvedor, são "minimizar os riscos de centralização na camada de staking da Ethereum" e "minimizar os riscos de extração excessiva de valor dos usuários".

"Queremos que um conjunto altamente descentralizado de atores tenha tanta autoridade quanto possível. Isto implica em colocar muita autoridade nas mãos dos atores e em garantir que eles sejam tão descentralizados quanto possível, o que significa ter poucos incentivos impulsionados pelas economias de escala para se consolidarem. Esta é uma tensão difícil de navegar", resume.

O dilema que a Ethereum enfrenta no momento, na sua visão, é "ou decidir que não faremos nada para resolver esses problemas e aceitar o risco de que quase todos os ethers estarão em staking ou finalizar e chegar a um acordo sobre os detalhes e parâmetros das propostas" para o Scourge.

No momento, a atualização está em discussão e desenvolvimento, sem uma data oficial para usa implementação no blockchain.