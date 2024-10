Criador da Ethereum faz criptomoeda meme de hipopótamo disparar após vender R$ 3,5 milhões em ativos

Vitalik Buterin, o desenvolvedor que ajudou a criar o blockchain Ethereum, fez uma criptomoeda meme disparar no mercado nos últimos dias. O motivo? Ele vendeu mais de 10 bilhões em unidades do ativo, mais de US$ 642 mil (R$ 3,5 milhões, na cotação atual) e anunciou que vai doar o valor para a caridade.

Apesar da ação chamar atenção, ela não é exatamente uma novidade. Como a tecnologia blockchain dá transparência para transações e números de carteiras digitais, o mercado identificou há muito tempo a carteira digital de Buterin na Ethereum, e projetos novos de cripto criaram várias estratégias para se aproveitar disso.

Uma das mais novas envolve o envio de grandes quantidades do ativo para a carteira de Buterin e, depois, um pedido para que o desenvolver venda os tokens e doe o valor para a caridade. Foi o que ocorreu, por exemplo, em agosto deste ano com a criptomoeda Neiro.

Dessa vez, Buterin decidiu vender unidades da criptomoeda meme MOODENG, que faz referência a um filhote de hipopótamo-pigmeu chamado Moo Deng. O animal vive em um zoológico na Tailândia e viralizou na internet devido à sua fofura e comportamento, dando origem a diversos tokens que se associaram a ele.

Buterin anunciou que o valor arrecadado com a venda será destinado para projetos que buscam combater doenças transmissíveis pelo ar, mas ainda não deu muitos detalhes sobre a doação. "Eu aprecio muito todas as criptomoedas meme que doem parte da sua oferta para a caridade", destacou.

Logo após o anúncio pelo criador da Ethereum, a MOODENG disparou mais de 480%, chegando a uma capitalização de mercado de mais de US$ 80 milhões. Entretanto, o desafio do ativo agora será não apenas atrair mais investidores e capital, mas também manter o patamar já conquistado.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

A criptomoeda foi criada no blockchain Ethereum e também compete com outro token também batizado de MOODENG, mas criado na Solana. Ele foi lançado uma semana antes da versão da Ethereum e possui uma capitalização de mercado maior, de mais de US$ 100 milhões, mas entrou em tendência de queda recentemente.

As memecoins, como esses ativos são conhecidos, são famosas no mercado por serem investimento altamente especulativo, com volatilidade elevada e, em alguns casos, objetos de golpe. Por isso, investidores interessados precisam ter cautela e estudar bem o projeto e suas características antes de tomar a decisão de investimento.