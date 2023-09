Criador da Ethereum está preocupado e defende medida para evitar centralização do blockchain

A centralização dos nós é um dos maiores problemas enfrentados pela rede da Ethereum e deve ser resolvida tornando a execução de nós mais barata e tecnicamente mais acessível, de acordo com o cofundador da rede líder de contratos inteligentes, Vitalik Buterin.

Atualmente, a maioria dos 5.901 nós ativos da Ethereum está sendo executada por meio de provedores centralizados da Web, como a Amazon Web Services. Segundo muitos especialistas em critpomoedas, a utilização desses provedores deixa a blockchain da Ethereum exposta a um ponto central de falha.

Falando na Korea Blockchain Week, Buterin delineou os seis principais problemas que precisam ser abordados para resolver os gargalos de centralização da rede, mas destacou que a questão dos nós é uma "grande peça do quebra-cabeça" para garantir que a rede Ethereum permaneça descentralizada a longo prazo.

"Uma dessas seis coisas é tornar tecnicamente mais fácil para os usuários administrarem nós, e a ausência de estado é uma das tecnologias realmente importantes para fazer isso direito", explicou ele.

"Atualmente, são necessários centenas de gigabytes de dados para executar um nó. Com clientes em ausência de estado, você pode executar um nó basicamente com zero [gigabytes]."

O conceito de ausência de estado refere-se à remoção da dependência de provedores de serviços centralizados para verificar a atividade na rede. De acordo com a Fundação Ethereum, a verdadeira descentralização não será alcançada até que os operadores de nós possam operar em um hardware modesto e barato.

Como Buterin observou, a ausência de estado forma um componente-chave do roadmap da Ethereum. Passos importantes em direção à ausência de estado estão previstos para serem implementados nos estágios "The Verge" e "The Purge":

"A longo prazo, há um plano para tornar possível manter nós de Ethereum totalmente verificados, onde você poderia literalmente rodá-los em seu telefone."

"Diagrama atualizado do plano de ação!", publicou Vitalik Buterin no Twitter.

Apesar de a ausência de estado ser uma parte essencial do roadmap da Ethereum, Buterin admitiu que esses desafios técnicas provavelmente não serão resolvidos em um futuro imediato.

"Esses problemas técnicos terão que ser resolvidos eventualmente – talvez em um prazo de 10 anos, talvez em um prazo de 20 anos", disse ele.

Além da ausência de estado, Buterin disse que os próximos passos mais significativos para diminuir a centralização da Ethereum incluíam facilitar a documentação, reduzir as barreiras ao staking distribuído, garantir que o staking fosse mais seguro e, de forma mais ampla, tornar mais conveniente o staking de ether em geral.

No entanto, ao fim e ao cabo, Buterin concluiu que a preocupação mais urgente para os desenvolvedores da Ethereum como um todo era atingir níveis mais altos de escalabilidade.

No momento, diversos protocolos de escalabilidade da Ethereum estão desenvolvendo rollups de conhecimento zero (ZK).

Os ZK-rollups têm sido elogiados pela comunidade da Ethereum como uma ferramenta fundamental para alcançar a escalabilidade, já que os ZK-rollups trabalham para melhorar o rendimento na cadeia principal da Ethereum, movendo as funções de computação e o armazenamento de estado para fora da cadeia.

