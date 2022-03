Criador da Ethereum é nomeado o ‘Príncipe das Criptomoedas’ pela Time

Vitalik Buterin é certamente um dos principais nomes do universo cripto, ficando atrás apenas de Satoshi Nakamoto, criador anônimo da primeira criptomoeda do mundo, o bitcoin. Por meio da Ethereum, o russo-canadense de 28 anos conquistou o status de criador do blockchain que, além de abrigar a segunda maior criptomoeda, virou a casa dos contratos inteligentes e os famosos NFTs. Tudo isso lhe concedeu um espaço de influência importante no setor em que agora luta para conscientizar.

Em entrevista à TIME, Buterin revela suas preocupações quanto ao futuro da Ethereum. As taxas de transação altas, o impacto ambiental da mineração, a valorização estratosférica dos NFTs e o estilo de vida dos novos milionários – ou bilionários – do universo cripto habitam com frequência os pensamentos do escritor e programador.

Enquanto o “Rei das Criptomoedas” – Satoshi Nakamoto – permanece anônimo, Vitalik é nomeado pela TIME como o “Príncipe das Criptomoedas”, apesar dos títulos não representarem muita coisa para nenhum dos dois. À revista, Vitalik Buterin reconhece o potencial destrutivo que alguns comportamentos do universo cripto têm. “As próprias criptomoedas têm muito potencial distópico, se implementadas de forma errada”, afirmou.

O criador da Ethereum se preocupa com os altos preços dos NFTs e a ostentação de riqueza que domina o mundo todo desde o último ano com celebridades, grandes empresas e marcas de luxo entrando para o setor. “O perigo é que você tem esses macacos de US$ 3 milhões e isso se torna um tipo diferente de jogo”, contou Vitalik, citando como exemplo a coleção de NFTs da Bored Ape Yacht Club, onde avatares de macacos saíram de um preço inicial próximo de US$200 para US$ 280 mil.

Outra preocupação que domina a mente do russo-canadense é a guerra iniciada pelo presidente Vladimir Putin contra a Ucrânia, que já dura mais de três semanas. O criador da Ethereum, que já se posicionou expressamente contra a guerra e as ações do governo Putin, afirma que “uma das decisões que tomei em 2022 é tentar ser mais arriscado e menos neutro”, preferindo “que a Ethereum ofenda algumas pessoas do que se transforme em algo que não significa nada”.

Apesar dos temores de uma série de nomes importantes da economia mundial de que a Rússia poderia utilizar as criptomoedas para driblar sanções econômicas, as mesmas moedas desempenham um papel importante na resistência e sobrevivência ucraniana. Com mais de US$ 100 milhões em doações, o governo ucraniano utiliza o dinheiro para comprar itens essenciais, como comida enlatada e coletes à prova de balas, e já aprovou a regulação das moedas que ofereceram transações ágeis em um momento em que os bancos são inacessíveis.

Sobre o assunto, Vitalik Buterin afirmou à TIME que “Um aspecto positivo da situação nas últimas três semanas é que isso lembrou a muitas pessoas no espaço cripto que, em última análise, o objetivo das criptomoedas não é brincar com fotos de macacos de milhões de dólares, é fazer coisas que realizam efeitos significativos no mundo real”.

Segundo a TIME, Buterin espera que a Ethereum se torne uma plataforma para todos os tipos de experimentação sociopolítica, com sistemas de votação mais justos, planejamento urbano, renda básica universal e projetos de obras públicas. Além disso, ele teria afirmado que quer que a plataforma seja um contrapeso aos governos autoritários e derrube o domínio do Vale do Silício sobre as vidas digitais de pessoas em todo o mundo.

No entanto, ele teme que sua visão para o poder transformador do Ethereum possa ser superada pela ganância, dado o caráter descentralizado da tecnologia blockchain, a qual ele é um dos maiores defensores. “Se não exercitarmos nossa voz, as únicas coisas que são construídas são as que são imediatamente lucrativas. E essas coisas estão muitas vezes longe do que é realmente o melhor para o mundo”, finalizou o criador da Ethereum.

