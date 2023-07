Criador da Ethereum diz que bitcoin segue 'política estranha' e apoia mudanças

Vitalik Buterin, o criador da Ethereum, acredita que o bitcoin precisa ser mais aberto para experiências se quiser se tornar mais do que uma ferramenta de pagamentos. Segundo o russo-canadense, a rede da primeira criptomoeda do mundo precisa passar por mudanças e seus entusiastas “seguem uma política estranha”.

Buterin esteve presente em uma transmissão ao vivo no Twitter Spaces para mais de 32 mil pessoas com Eric Wall e Udi Wertheimer, desenvolvedor da rede do Bitcoin. O tema principal da conversa foi o que o bitcoin pode aprender com a Ethereum, atual segundo maior blockchain do mundo.

“Eu acho que, se queremos que o bitcoin seja mais do que uma ferramenta de pagamentos, ele precisa de mais soluções de escala”, disse Vitalik Buterin, mencionando a Plasma e a ZK Rollups, que já estão sendo adotadas na Ethereum.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Ainda que o bitcoin tenha mais valor de mercado que a Ethereum, a rede criada por Vitalik Buterin se destaca pelas possibilidades além do uso das criptomoedas como investimento ou meio de pagamento. Enquanto a rede do bitcoin se manteve praticamente com a mesma finalidade ao longo dos anos graças ao apoio de entusiastas conhecidos como “maximalistas do bitcoin”, a Ethereum se destacou por meio de NFTs, metaverso, DeFi e outras soluções.

Novidades na rede Bitcoin

Recentemente, os NFTs chegaram à rede do Bitcoin por meio dos Ordinals, que rapidamente conquistaram investidores e um grande volume de transações. No entanto, a rede ainda enfrenta alguns problemas, como a lentidão no processamento de transações e a necessidade de soluções de escalabilidade, segundo Buterin, Wall e Wertheimer, que acham que a rede do Bitcoin ainda tem coisas a aprender com a Ethereum.

Segundo Buterin, os Ordinals trouxeram um “retorno à cultura desevolvedora” que “é algo muito bom.” Ele acrescentou que “definitivamente vê sinais de esperança agora que temos os Ordinals”, chamando-os de “uma verdadeira volta ao maximalismo de olhos laser”.

Os maximalistas do bitcoin acreditam que apenas o bitcoin é uma boa opção de criptomoeda no mercado, e costumam demonstrar o seu otimismo com o bitcoin ao usar fotos de perfil com “olhos laser” nas redes sociais. No entanto, alguns seguem uma “política estranha”, disse Buterin.

“O bitcoin tem uma política realmente estranha”, disse ele, acrescentando que ele “não tem a mesma vibe que os bitcoiners.”

Apesar disso, o criador da Ethereum defendeu que as duas redes, Bitcoin e Ethereum, trazem desenvolvimentos significativos para o mundo.

“Acho que um mundo onde há pelo menos uma dessas cadeias é melhor do que um mundo sem nenhuma”, concluiu.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok